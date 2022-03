Una Vita, Cinta ed Emilio: che fine hanno fatto? Ecco quando tornano

Le anticipazioni segnalano il ritorno della giovanissima coppia in casa Dominguez per un evento molto importante

Ogni tanto si sente parlare di Cinta ed Emilio in Una Vita, ma che fine hanno fatto? La giovanissima coppia di Acacias si trova in Argentina, attualmente. Si sono sposati nel ricco quartiere spagnolo con un doppio matrimonio, insieme a Camino e Ildefonso. Al contrario di quest’ultima coppia, a Cinta ed Emilio è andata decisamente meglio. La figlia di Bellita sta mandando avanti la sua carriera da cantante e, ovviamente, a sostenerla c’è sempre il suo fedelissimo marito. Di recente sono arrivate loro notizie, che hanno portato la Del Campo a intraprendere un nuovo viaggio.

Cinta ed Emilio hanno avuto un figlio, ma la gravidanza non è stata sempre serena. Nelle sue lettere, la giovane Dominguez informava la madre di avere non poche difficoltà. Ovviamente, sia Bellita che Felicia si sono enormemente preoccupate per la situazione. La Del Campo ha subito pensato di partire per andare ad assistere la sua amata figlia in questo momento difficile. Il suo ultimo viaggio per l’Argentina ha poi generato vari colpi di scena. José Miguel e Alodia sono rientrati ad Acacias, facendo sapere che Bellita era morta.

In realtà, si è poi scoperto che si trattava di uno stratagemma per ostacolare uno stalker alquanto pericoloso. Ed ecco che per Bellita tutto è tornato presto alla normalità, certo sempre con qualche divergenza da risolvere. Ora si sta prendendo cura del nipote ritrovato, Ignacio. Quest’ultimo, sin da subito, ha dimostrato di non essere sincero. Le anticipazioni di Una Vita vedono, infatti, José Miguel pronto a trovare la verità per smascherarlo!

Il nipote di Bellita non è una persona cattiva, ma non conduce una vita regolare come vuole far passare agli occhi dei Dominguez. Con il tempo, il pubblico di Canale 5 vedrà nascere una bella intesa tra Ignacio e Alodia. Ma bisognerà comunque fare attenzione alle future mosse del ragazzo, il quale non perde i suoi vizi, neanche quando la domestica gli dà tutto il suo amore.

Ma tornando a Cinta ed Emilio, quando fanno ritorno ad Acacias? Ebbene sì, i telespettatori italiani avranno modo di rivedere la giovanissima coppia nel ricco quartiere spagnolo. Il loro ritorno riguarda proprio una svolta di Ignacio e Alodia. Bellita e José Miguel li invitano a celebrare un importante passo della coppia. Va, però, precisato che si tratta di un brevissimo ritorno.

Infatti, Emilio e Cinta non tornano per restare ad Acacias. Dunque, il pubblico si ritroverà a salutarli di nuovo, proprio com’è accaduto di recente con Arantxa. Nonostante ciò, i due ragazzi si rifanno vedere in casa Dominguez durante la proposta di matrimonio che Ignacio fa ad Alodia! Prima di assistere a questo momento, bisognerà ancora attendere qualche settimana!