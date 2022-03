Una Vita, Ignacio indecente con Alodia e José chiede aiuto a Mendez

Con l’arrivo di Ignacio in Una Vita, avviene una vera e propria svolta nella famiglia Dominguez. Le anticipazioni avevano annunciato l’arrivo del nipote di Bellita ad Acacias, ma ciò che accade è tutto da vedere! Il ragazzo è pronto a regalare nuovi colpi di scena al pubblico di Canale 5 anche sul lato sentimentale. Infatti, presto i telespettatori vedranno Ignacio e Alodia insieme. I due si avvicinano, come si può già intuire in questi giorni. La domestica ha subito dimostrato di essersi presa una bella cotta per il nuovo arrivato, ma non è tutto rose e fiori!

Fabiana e Casilda le consigliano subito di lasciar perdere, facendole notare le differenze che ci sono tra loro. Questo, però, non ferma la cameriera, che presto si ritrova nei pasticci a causa sua. Alodia scopre che Ignacio sta mentendo a Bellita e José Miguel, ma decide comunque di coprirlo. In particolare, lo becca mentre di notte si diverte in un locale insieme a persone che appaiono poco raccomandabili. Capisce così che la sera Ignacio non si reca a studiare con i suoi colleghi, come dichiara a Bellita.

Ben presto, anche José Miguel lo smaschera. Quest’ultimo, però, non riesce proprio a convincere sua moglie ad aprire gli occhi sul nipote. Bellita è troppo felice di avere a casa sua una persona della sua famiglia d’origine. Dunque, è pronta a tutto pur di vederlo felice e sereno ad Acacias 38, tanto che più volte lo aiuta anche economicamente. La cantante non immagina che suo nipote, invece, non le sta raccontando tutta la verità.

Quando è approdato nel quartiere ha affermato di essere un aspirante medico, ma le sue abitudini notturne rivelano tutt’altro. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che José Miguel promette a sua moglie che riuscirà a mettere ordine nella vita scombussolata di Ignacio. Dopo un po’, decide di dare al ragazzo una pausa dai suoi studi e resta deluso quando lo becca in una taverna.

La situazione sfugge di mano allo stesso Dominguez, che finisce per ubriacarsi! I due tornano a casa e Bellita si scaglia contro il marito per il brutto esempio che avrebbe dato al nipote. Intanto, Alodia cerca di avvicinarsi a Ignacio, ma senza ottenere risultati positivi. Nelle prossime puntate italiane, il nipote di Bellita dà segni di cambiamento.

La cantante è molto orgogliosa di lui e ringrazia suo marito per quello che accadendo. José Miguel, però, continua a dubitare del ragazzo, tanto che ammette di fronte a sua moglie che l’improvviso cambiamento invece lo spaventa. Ed ecco che Ignacio conquista Alodia e le propone una passeggiata lungo il fiume, ma qui le fa delle proposte poco carine!

A questo punto, secondo le anticipazioni spagnole, José Miguel chiede aiuto a Mendez, ora investigare privato. Appunto, vorrebbe che lui iniziasse a indagare su Ignacio. Alodia è sempre più attratta da Ignacio e tra loro la relazione va avanti. Presto arrivano delle svolte per questa coppia!