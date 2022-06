Una Vita, Aurelio ordina l’omicidio di Genoveva: nasce una strana alleanza

Il Quesada vuole liberarsi definitivamente di sua moglie, ma non sa che dietro le sue spalle sta per nascere una nuova alleanza

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva continua a intromettersi negli affari di Aurelio. Vuole a tutti i costi scoprire i folli piani di suo marito, il quale questa volta decide di tenerla all’oscuro di tutto. La Salmeron inizia a indagare in gran segreto per scoprire cosa sta tramando il messicano e riesce nel suo intento. Infatti, finalmente Genoveva riesce a capire che Aurelio ha effettivamente messo in atto un piano che vede protagonisti Valeria e David. Non solo, scopre che c’è di mezzo un’altra persone, Rodrigo.

Quest’ultimo, come già anticipato, è il vero marito di Valeria e rappresenta per Aurelio la chiave per ottenere i suoi scopi. Ma ecco che, nel frattempo, il Quesada scopre che Genoveva c’entra con la morte in carcere di sua sorella Natalia. Come si può immaginare, il messicano non reagisce affatto bene, tanto che è disposto a mettere fine alla vita di sua moglie. Anche questa volta la Salmeron riesce a cavarsela e a fare un nuovo patto con Aurelio: da ora in poi tra loro non dovranno più esserci dei segreti.

In questo modo, fa in modo che il Quesada le riveli il suo nuovo piano. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Genoveva fa sapere a Valeria che, in realtà, Aurelio non sa davvero dove sia il suo vero marito Rodrigo. Non solo, la Salmeron le assicura che riuscirà a trovare l’uomo, prima del Quesada. Intanto, il messicano si dice stufo delle continue intromissioni della moglie nei suoi loschi piani.

Comprende che la Salmeron non si farà da parte facilmente e così decide di porre fine a tutto, ordinando il suo omicidio! Scendendo nel dettaglio, Aurelio chiede a Marcelo di avvelenare Genoveva. Il maggiordomo deve portare a termine questo nuovo compito in modo abbastanza discreto, facendo sì che nessuno possa mai sospettare di loro.

Marcelo uccide Genoveva? Improvvisamente la Salmeron non si sente bene e il maggiordomo si offre di prepararle un misterioso infuso. Le anticipazioni fanno sapere che Marcelo non esegue l’ordine di Aurelio! Inaspettatamente, il maggiordomo tradisce il Quesada, con cui ha un rapporto di amicizia da tantissimi anni, e decide di allearsi con Genoveva.

Ebbene sì, Marcelo promette alla Salmeron che sarà il suo fedele servitore! La Salmeron riesce a cavarsela anche questa volta, ma non sempre può andare tutto come lei decide. Infatti, per Genoveva la fine è vicina. La puntata finale di Acacias 38, tra pochissimo tempo, andrà in onda anche in Italia. Intanto, la Salmeron riesce a trovare un’informazione cruciale per trovare Rodrigo Llunch.