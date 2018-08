Una Vita anticipazioni: Ursula sposa il padre di Cayetana

Anticipazione Una Vita: Ursula diventa la moglie del padre di Cayetana, Jaime Alday

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Una Vita che vedono protagonista la lunga vendetta di Ursula nei confronti di Cayetana. L’ex governante arriva addirittura a sposare il padre della vedova di German. Come vi abbiamo anticipato, finalmente la dark lady di Acacias 38 riesce a conoscere suo papà, ma prima Ursula ottiene un grande vantaggio. Infatti, la Dicenta si mette in contatto con il ricco gioielliere, a cui rivela di essere a conoscenza dell’identità di sua figlia. L’uomo aveva avuto in passato una breve relazione con Fabiana e, al fine di non rovinare i suoi importanti affari, aveva scelto di non riconoscere Cayetana alias Anita. In seguito, Jaime Alday si era pentito di questa scelta e aveva deciso di fare un passo indietro. Quando, però, era arrivato a prendere la decisione di riconoscere Cayetana come sua figlia aveva scoperto che la piccola era morta nell’incendio. Ora, attraverso Ursula, riesce finalmente a riabbracciare la sua Anita, ma prima deve convolare a nozze con l’ex governante.

Una Vita anticipazioni: Ursula sposa Jaime, ma il figlio si oppone

Conosciamo ormai molto bene Ursula, non dà mai niente per niente. L’ex governante decide di ricattare Jaime: lei gli rivelerà il nome di sua figlia, ma in cambio lui dovrà sposarla. Il ricco gioielliere decide di accettare la proposta di matrimonio, convinto che sia la scelta giusta. Ma ecco che entra in scena il secondo genito di Jaime, Samuel Alday. Il giovane indaga sul passato di Ursula e scopre che quest’ultima ha tenuto chiusa in sanatario sua figlia Bianca. L’ex governante ha una figlia segreta e, attraverso questo dettaglio così importante, Samuel tenta di aprire gli occhi del padre. Ma ormai è troppo tardi, perché il ricco gioiellieri ha deciso di convolare a nozze con Ursula

Anticipazioni Una Vita: Ursula mette in atto un folle piano di vendetta contro Cayetana

Ursula sposa così il padre di Cayetana, raggiungendo un altro suo grande obbiettivo. Dopo di che, permette all’uomo di avere finalmente un incontro con la figlia, che credeva morta. In realtà, l’ex governante con questa scusa mette in atto un folle e pericoloso piano.