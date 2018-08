Una Vita anticipazioni: Cayetana conosce il suo vero padre

Anticipazione Una Vita: Jaime Alday è il padre di Cayetana

I telespettatori nelle prossime puntate di Una Vita conosceranno finalmente il padre di Cayetana, ovvero Jaime Alday. E grazie a chi? A Ursula! L’ex governante riesce ancora una volta a stupire tutti con un importante colpo di scena. Inizialmente, il pubblico di Canale 5 vedrà la Dicenta in compagnia di quest’uomo, con cui sta organizzando il matrimonio. Dopo di che, decide di fare un grande passo avanti, rivelando a Jaime che sua figlia è viva. Così, gli consegna una busta, dove è stato scritto il suo nome. In questo modo, il ricco signore scopre che sua figlia si chiama Cayetana Sotelo Ruz. Ma questo lo allontana un po’ da lei, visto che non comprende come mai porti questo cognome. A questo punto, Ursula è costretta a rivelargli tutta la verità, raccontandogli cosa è accaduto nel corso degli anni a Cayetana e come è arrivata a conquistare questa identità. Nel frattempo, la dark lady di Acacias continua a farsi delle domande sul padre e inizia a cercare informazioni a Fabiana, sua madre.

Una Vita anticipazioni: Ursula permette a Cayetana e suo padre di incontrarsi

Mentre Jaime finalmente sa che sua figlia è ancora viva, Cayetana cerca delle informazioni su di lui. L’uomo era convinto che fosse morta durante l’incendio e per questo motivo è più tornato nel piccolo quartiere spagnolo. Intanto, la dark lady chiede a Fabiana di dirle chi è suo padre. La domestica, però, continua a mantenere il silenzio a riguardo e preferisce non rivelare alla figlia la vera identità dell’uomo con cui l’ha concepita. Di fronte a questo rifiuto, la Sotelo Ruz disprezza ancora una volta sua madre e le confessa di odiarla profondamente. Non solo, Cayetana butta fuori da casa sua la donna e poi le annuncia di non volerla più vedere. A dare una svolta decisiva a tutto questo ci pensa Ursula.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana conosce suo padre, che le fa un regalo molto prezioso

Ursula decide di far incontrare Cayetana e suo padre, Jaime. I due, non sapendo che l’ex governante ha in realtà un piano ben preciso da mettere in atto, scelgono di incontrarsi dopo tanti anni. Il gioielliere, nel salotto della Sotelo Ruz, racconta di averla abbandonata poiché convinto fosse morta durante l’incendio, nel quale è avvenuto invece lo scambio con Teresa. Dopo di che, le consegna il gioiello più prezioso di tutte le sue creazioni.