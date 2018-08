Anticipazione Una Vita: Ursula ha una figlia segreta chiusa in manicomio

Anticipazioni Una Vita: Ursula confessa di avere una figlia, Blanca

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula fa una confessione davvero inaspettata. L’ex governante di Cayetana rivela in commissariato di avere una figlia, Blanca, chiusa in un manicomio lontano da Acacias. La donna è costretta a rivelare questo importante segreto per riuscire a dimostrare alla polizia di non essere la responsabile della morte di Tirso. Come sappiamo Cayetana ha dichiarato alla polizia di essere convinta che ad aver ucciso il piccolo sia stata proprio la sua ex governante. Ovviamente Mauro e Teresa non credono alle parole della Sotelo Ruz, ma Ursula deve comunque dimostrare la sua innocenza. La Dicenta rivela così che il giorno della morte di Tirso si trovava in manicomio a trovare sua figlia. Presto, dunque, vedremo entrare in scena Blanca, interpretata dall’attrice Elena Gonález. Ma perché è rimasta completamente isolata tutto questo tempo? Probabilmente la Dicenta voleva tenere nascosta la figlia per non dare l’opportunità ai suoi nemici di ricattarla. Infatti, se Cayetana avesse saputo prima di Blanca avrebbe sicuramente tentato di approfittarne.

Una Vita anticipazioni: Blanca, la figlia segreta di Ursula, arriva ad Acacias

Ursula ha tenuto nascosta la sua stessa figlia. Nessuno si sarebbe mai immagino che la Dicenta, in realtà, fosse madre. Neppure l’astuta Cayetana era mai riuscita a scoprire questo grande segreto. Un interessante colpo di scena che porta la trama della soap spagnola a prendere inevitabilmente una vera e propria svolta. Infatti, Blanca diventa presto una grande protagonista di Acacias 38. La giovane vive una tormentata storia d’amore con Samuel, figlio di Jaime Alday. Proprio il giovane scopre che la ragazza è chiusa nel sanatorio e corre a salvarla. In particolare, il ragazzo vuole aprire gli occhi al padre, che sta per sposare Ursula. Sono diversi i colpi di scena di cui è protagonista Ursula.

Anticipazione Una Vita: Ursula al centro della scena nelle prossime puntate

Ursula diventa una vera protagonista nelle prossime puntate della nota soap. Fino ad ora è riuscita a tenere segreta la verità su sua figlia Blanca, tenuta nascosta in un manicomio. A liberare la giovane ci pensa Samuel, che porta la porta a casa sua per dimostrare al padre che la Dicenta non è certamente una brava persona. Nonostante ciò Jaime Alday decide di convolare a nozze con Ursula, ma Blanca ottiene fortunatamente la libertà.