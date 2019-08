Una Vita anticipazioni spagnole: Mauro torna, ma Teresa Sierra è morta

Anticipazioni spagnole Una Vita: Mauro torna ad Acacias e annuncia che Teresa è morta

Vi abbiamo già annunciato il ritorno di Mauro San Emeterio ad Acacias, che però porterà cattive notizie. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, purtroppo, non parlano di un lieto evento, anzi. Infatti, il tanto amato ispettore annuncerà che la sua Teresa Sierra è morta! Innanzitutto, Mauro, non appena arriverà nel ricco quartiere, andrà a trovare il suo grande amico, Felipe. Ovviamente l’avvocato sarà felice di rivedere, dopo tanti anni, l’ispettore. Ricordiamo che dopo la morte di Cayetana e dopo essere convolati a nozze, Mauro e Teresa lasciarono Acacias 38. Un triste saluto quello della coppia, visto che in molti si erano legati a loro. La Sierra attendeva un figlio e voleva trascorrere una vita serena lontano dal quartiere. Ma ecco che ora ci ritroviamo a scoprire che la dolce maestra è deceduta. Non sappiamo di preciso quali siano state le cause della morte di Teresa. Al momento, si sa che la Sierra è morta durante il salto temporale di dieci anni.

Una Vita puntate spagnole: Teresa Sierra è morta, ma che fine ha fatto il figlio che attendeva?

Mauro tornerà ad Acacias e troverà un quartiere completamente cambiato. Sono diversi i vicini che l’ispettore non potrà rivedere. Ad esempio, Trini e Celia sono, già da diversi anni, morte. Lui stesso, però, porterà una cattiva notizia su Teresa. Non appena i telespettatori spagnoli hanno saputo del ritorno di San Emeterio, hanno iniziato subito a pensare che la Sierra lo avrebbe accompagnato. In realtà, la povera maestra ha perso, da qualche anno, la vita. Ma ora la domanda che non possiamo non porci è: il figlio che Teresa attendeva da Mauro dov’è? Nessuna notizia, per ora, riguardante il bambino.

Anticipazione Una Vita: Mauro pronto ad aiutare ancora il suo amico Felipe

Appena rientrato ad Acacias, Mauro si metterà subito all’opera per aiutare il suo amico Felipe. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che l’amato ispettore inizierà a dare una mano all’avvocato per salvare Marcia, la domestica finita nelle grinfie di Ursula. Ebbene, Mauro si ritroverà ancora a lottare contro la Dicenta. Dunque, non mancheranno di certo i colpi di scena.