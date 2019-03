Una Vita anticipazioni spagnole: dopo Trini, Ramon vicino a una domestica

Anticipazioni spagnole Una Vita: dopo Trini Ramon inizia a frequentare una domestica

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano un avvicinamento abbastanza inaspettato che riguarda Ramon. Dopo il salto temporale, il Palacios inizierà a frequentare una domestica che già conosciamo. Stiamo parlando di Carmen, l’alleata di Ursula! Ebbene i due troveranno dei punti in comune tra loro, tanto che decideranno di continuare a incontrarsi. Il tutto avverrà dopo il ritorno di Ramon ad Acacias. Ricordiamo che il padre di Maria Luisa viene arrestato, con l’accusa di aver ucciso Celia. Quest’ultima muore cadendo dalla finestra dell’abitazione dei Palacios, mentre sta tentando di portare via con sé la piccola Milagros, figlia di Ramon e Trini. Il padre di Antonito non ha mai confessato il delitto, ma neanche rivelato quanto è davvero accaduto nella sua casa con Celia. Proprio in quel periodo, il Palacios sta affrontando la triste perdita della moglie Trini, deceduta a causa di un malore dopo il parto. La morte della Crespo gira ancora intorno a un mistero.

Una Vita puntate spagnole, Ramon: accesi scontri con Felipe, la frequentazione con Carmen

Celia porta Trini alla morte? Dalle anticipazioni, come vi abbiamo già rivelato, si intuisce che la moglie di Felipe non aiuta la sua amica durante l’improvviso malore. Quando Ramon torna a casa trova Celia disperata e la Crespo ormai deceduta. Ma per quale motivo Celia avrebbe dovuto commettere un simile gesto? La moglie di Felipe sviluppa un interessamento troppo forte nei confronti della piccola Milagros. Dopo la morte di Celia, Ramon finisce in carcere. Il salto temporale vede il suo ritorno per le vie di Acacias, dove ha anche accesi scontri con Felipe. Proprio, attraverso queste circostanze, il Palacios inizierà a provare un particolare interesse nei confronti di Carmen.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ramon e Carmen decidono di frequentarsi

Dopo la morte di Trini, Ramon sembrerà avvicinarsi a Carmen, nel corso delle prossime puntate spagnole. I due trascorreranno del tempo insieme e decideranno di continuare a frequentarsi. Nascerà una storia d’amore? Intanto, il padre di Maria Luisa deciderà di non lasciare Acacias, come programmato. Ramon sceglierà di restare nel quartiere per aiutare Felipe, il quale apparirà sempre più distrutto a causa della scomparsa di Celia.