Una Vita anticipazioni Spagna: Felipe dopo il coma, pericolo ad Acacias

Felipe è ancora in pericolo, Velasco vuole ucciderlo e usa la fragilità di Laura per raggiungere il suo obbiettivo. Dalle anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo che l’Alvarez Hermoso finisce in ospedale, dopo essere stato avvelenato dalla sua domestica. Quest’ultima non ha alcuna intenzione di fargli del male, ma Velasco (l’avvocato di Genoveva) continua a ricattarla. Il motivo? L’uomo tiene sotto scacco Laura affermando di essere pronto a far del male a sua sorella Lorenza. Fortunatamente Felipe riesce a sopravvivere dopo essere stato avvelenato. I medici gli salvano la vita, ma trascorre alcuni giorni in coma. Al suo risveglio, l’Alvarez Hermoso non ricorda più cosa è accaduto negli ultimi mesi. In particolare, non sa di essersi sposato con Genoveva e che stava cercando un modo per fare giustizia dopo la morte di Marcia. Non solo, Felipe è nuovamente convinto che sia stato Ramon a uccidere Celia.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe si risveglia dal coma e Velasco tenta di nuovo di ucciderlo

Come vi abbiamo già svelato, Felipe finisce in coma a causa di Laura e Velasco. Quest’ultimo pretende che la domestica lo uccida e quando scopre che l’Alvarez Hermoso è riuscito a sopravvivere all’avvelenamento va su tutte le furie. Infatti, nelle prossime puntate spagnole di Una Vita, i telespettatori vedranno Velasco continuare a ricattare Laura. L’avvocato chiede alla domestica di portare a termine il piano e di togliere la vita a Felipe. La giovane, in realtà, non riesce a compiere questo gesto così crudele. Nel frattempo, Genoveva sembra aver ritrovato la ragione, tanto che si prende cura dell’Alvarez Hermoso in ospedale, con tanto affetto. La Salmeron ancora non sa, però, che il suo avvocato Velasco sta ricattando Laura!

Una Vita anticipazioni spagnole: Laura cerca di uccidere Felipe e poi confessa a Genoveva la verità

Laura si reca in ospedale per uccidere Felipe, non si rende conto di non essere in grado di farlo. Ed ecco che proprio in questa occasione, la domestica confessa a Genoveva di essere stata ricattata da Velasco. A questo punto, la Salmeron si sente in dovere di prendersi cura di Felipe e di proteggere anche Laura. Per tale motivo, le anticipa che farà di tutto affinché a sua sorella Lorenza non accada nulla di male. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Felipe sarà ancora in pericolo, ma non ricorderà nulla dei suoi precedenti progetti: avrebbe dovuto raggiungere Cuba per trovare le prove e incastrare finalmente Genoveva per la morte di Marcia. Ora che avrà dimenticato ogni cosa degli ultimi mesi, crederà di essere fortemente legato alla Salmeron.