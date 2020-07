Una Vita anticipazioni, un ritorno inaspettato: la verità lascia senza parole

Nelle prossime settimane assisteremo a un ritorno ad Acacias 38 davvero inaspettato. Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arrivo di Mauro San Emeterio nel ricco quartiere. Dopo la morte di Lucia e l’addio di Telmo, torna a farci compagnia un personaggio molto amato dai telespettatori. L’ispettore San Emeterio, con la sua storia d’amore con Teresa e la sua dura lotta contro Cayetana, fa ritorno ad Acacias. Dopo molti anni, uno dei volti più apprezzati della soap opera si reintroduce nella trama. Ma per quale motivo? Mauro apprende che Celia e Trini sono morte, durante questa lunga assenza. Per tale motivo, incontra immediatamente Felipe, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto di amicizia. Ed è proprio all’Alvarez Hermoso che Mauro svela un retroscena sconvolgente. Ricordiamo che l’ex ispettore di Acacias aveva deciso di iniziare una nuova vita insieme alla sua Teresa in Francia. Ma in questi lunghi anni la serenità di San Emeterio è stata duramente colpita.

Anticipazioni Una Vita: Mauro San Emeterio torna ad Acacias e aiuta Felipe

Un ritorno inaspettato quello di Mauro ad Acacias 38, ma anche molto gradito dai telespettatori. La notizia, lo scorso anno, fece felice il pubblico spagnolo. Ora anche quello italiano potrà scoprire finalmente cos’è accaduto in questi anni a Mauro e Teresa di Una Vita. Dopo la morte di Celia, Felipe non ha più trovato la serenità a fianco a nessuna donna. Bisognerà fare attenzione alle importanti svolte nella vita sentimentale dell’avvocato, nel corso delle prossime puntate. Infatti, quando Mauro torna ad Acacias si mette subito al lavoro per aiutare l’amico a trovare Marcia, la donna che è entrata nel suo cuore. La vendetta di Ursula e Genoveva (anche lei innamorata di Felipe) porta non pochi problemi. Pertanto, per rintracciare Marcia, Mauro si ritrova nuovamente a lottare contro Ursula!

Una Vita anticipazioni: Mauro svela a Felipe la verità sull’assenza di Teresa

Nel frattempo, Mauro svela a Felipe il motivo per cui è tornato ad Acacias da solo. Purtroppo, Teresa e la loro bambina sono morte. Durante il parto, la vera Cayetana Sotelo Ruz ha dovuto assistere alla morte della sua piccola. Infatti, la neonata è morta poco dopo essere venuta al mondo. Dopo questo tragico evento, Mauro e Teresa hanno scelto di non avere più figli. Ma ecco che un giorno alcuni ladri si sono introdotti nella loro casa e hanno ucciso la Sierra! Una notizia, questa, che non può non sconvolgere i vicini di Acacias, che ricordano con affetto la maestra.