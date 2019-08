Una Vita anticipazioni spagnole, Mauro: nuova guerra contro Ursula

Anticipazioni spagnole Una Vita: la fidanzata di Felipe scompare, Mauro aiuto l’amico nelle indagini

Nuova guerra tra Mauro e Ursula, quella che viene annunciata nelle anticipazioni spagnole di Una Vita. L’amato ispettore torna ad Acacias 38, pronto ad aiutare il suo amico Felipe. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade proprio quando la fidanzata dell’avvocato scompare del nulla. Stiamo parlando di Marcia, la domestica che viene usata da Ursula per scoprire i segreti dell’Alvarez Hermoso. Ben presto la ragazza si accorge di provare dei sentimenti nei confronti di Felipe e gli rivela per quale motivo ha iniziato a lavorare nel suo appartamento. Ursula conosce alcuni suoi segreti e la sta tenendo in pugno. A questo punto, l’avvocato corre ad affrontare la Dicenta, consigliandole di stare lontana dalla sua nuova fidanzata. Dall’altra parte vediamo Genoveva, la vedova di Samuel. Anche lei innamorata di Felipe, chiede a Ursula (con cui si è alleata) di sbarazzarsi di Marcia. L’avvocato intuisce subito che dietro la scomparsa della domestica ci siano proprio la Dicenta e Genoveva.

Una Vita puntate spagnole: Ursula e Mauro di nuovo uno contro l’altra

Felipe minaccia Ursula, a cui dichiara che una volta trovata Marcia gliela farà pagare. Non solo, l’avvocato può vantare anche l’aiuto di Mauro, che tornato ad Acacias dopo la morte di Teresa decide subito di mettersi all’opera. E proprio così, San Emeterio si ritrova di nuovo faccia a faccia con il suo nemico del passato, Ursula. Ricordiamo, infatti, che l’ispettore ha lottato per molto tempo contro la Dicenta e Cayetana. Ora, pronto a metterla finalmente con le spalle al muro, si mette alla ricerca di Marcia. Purtroppo non ottiene grandi risultati e a dargli una mano ci pensa Casilda. Quest’ultima trova una medaglia della collega e, sicura che lei non si sarebbe mai separata da questo oggetto, ne parla con Felipe.

Anticipazione Una Vita: Mauro accusa pubblicamente Ursula

La scoperta fatta da Casilda conferma i dubbi di Felipe, sempre più convinto che dietro la sparizione di Marcia ci sia Ursula. L’avvocato informa subito Mauro, il quale non perde tempo e affronta la sua nemica di sempre. Dopo aver discusso con l’ex istitutrice di Cayetana, San Emeterio accusa quest’ultima, in pubblico, di essere la responsabile della sparizione di Marcia. Un duro affronto quello che Mauro fa a Ursula, che accende una nuova guerra tra loro.