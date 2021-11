Una Vita anticipazioni novembre 2021: ritorni, uscite di scena e un omicidio

Ad Acacias 38 i vicini non hanno mai pace e anche nelle puntate italiane in onda a novembre 2021 per i personaggi di Una Vita c’è non poca tensione. Tra un omicidio, ritorni e uscite di scena il pubblico di Canale 5 non si annoierà di certo.

Una Vita anticipazioni: Felipe si fida di Genoveva, lei uccide Velasco con Laura

Velasco minaccia Laura: deve uccidere Felipe, altrimenti a farne le spese sarà sua sorella Lorenza. Fortunatamente Genoveva riesce a salvare l’avvocato e scopre finalmente la verità sul losco piano di Velasco. Intanto, l’Alvarez Hermoso non ricorda nulla degli ultimi anni e si riavvicina alla Salmeron! In questa fase della trama, Genoveva decide di commettere un nuovo delitto e si accorda con Laura per uccidere Velasco. Non solo, promette alla domestica che proteggerà sua sorella.

Ma i vicini sono sempre più preoccupati per Felipe e vorrebbero metterlo in guardia su Genoveva. Il problema è che l’avvocato potrebbe restare sconvolto. Tra tutti quello che più timori è Liberto. La Salmeron deve anche contrastare Velasco. Quest’ultima torna a minacciare Laura, facendole sapere di aver rapito sua sorella. La domestica corre da Genoveva, che la riassicura: il perfido avvocato non ha Lorenza, in quanto è stata lei a nasconderla.

Ebbene finalmente le due riescono a eliminare definitivamente Velasco. Inizialmente Genoveva mette del veleno nel bicchiere dell’avvocato, che però capisce tutto. E mentre l’uomo sta per uccidere la Salmeron, arriva Laura che lo uccide. Felipe continua a fidarsi di Genoveva e tra loro scatta un bacio passionale. Liberto è sempre più arrabbiato per il controllo che la dark lady ha sull’amnesia dell’amico.

Ramon fortunatamente riesce a far pace con l’Alvarez Hermoso, anche grazie alla Salmeron. Intanto, la donna inizia a nutrire qualche sospetto sull’amnesia di Felipe e si preoccupa quando lo vede parlare con Laura. Non solo, Genoveva nota che qualcuno di misterioso la sta spiando. Nel frattempo, continua ad avere intorno Mendez, che ora indaga anche sulla morte di Velasco.

Maite torna ad Acacias: Camino fa pace con Felicia prima di partire

Camino continua a vivere il grave lutto, dopo la morte di Ildefonso. Felicia, invece, decide di vendere il suo ristorante alla famiglia Olmedo e risponde ‘no’ alla proposta di matrimonio di Marcos. Ormai è sicura di voler tornare a Santander. Di fronte a questa situazione, Anabel decide di dare una svolta alla situazione di Marcos e Felicia, organizzando per loro un incontro il giorno del compleanno di Camino. Quest’ultima, sebbene stia soffrendo per la morte di Ildefonso, è d’accordo con questo suo piano.

Durante la festa, Marcos ‘rapisce’ Felicia e la porta via con sé. Successivamente qualcuno suona al campanello della casa di Camino: è Maite! Finalmente le due ragazze possono riabbracciarsi e festeggiano la loro riunione. La giovane Pasamar ha modo di presentare Anabel a Maite, mentre sua madre fa ritorno ad Acacias dopo aver sposato Marcos!

Camino decide poi di andare a Parigi per iniziare una nuova vita con Maite. Quest’ultima le consiglia di farglielo sapere a Felicia prima della partenza. Ma la giovane Pasamar preferisce mantenere la cosa segreta e viene beccata proprio da sua madre mentre fa le valigie. In questa circostanza, scopre che è stata proprio Felicia a chiedere a Maite di tornare ad Acacias! Arriva così il momento per madre e figlia di fare pace.

Antonito vince alle elezioni e preoccupa Ramon e Lolita

Antonito continua la sua corsa in politica e, ovviamente, non mancano quei piccoli ostacoli. Il suo discorso di fronte al partito è comunque un grande successo. Arrivano i risultati elettorali e il giovane Palacios è deputato del partito conservatore. In questa nuova posizione, Antonito si vanta di fronte ai vicini e questo non piace per nulla a Ramon. A questo punto, affronta il figlio e lo rimprovera per il suo atteggiamento.

Iniziano i problemi per una delle coppie più amate di Una Vita. Antonito fa notare a Lolita che dovrebbe vestirsi meglio visto che dovranno presentarsi spesso in pubblico di fronte ai giornalisti. Tra i due si accende un forte litigio e la Casado, non sentendosi a suo agio, non lo accompagna a fare la nuova intervista. Parlando con Carmen, Lolita ammette di essere preoccupata per il comportamento del marito, esattamente come Ramon.

Bellita e José Miguel cadono in una trappola: un arresto

Bellita continua ad avere i suoi problemi alla gola e non ne parla con nessuno. Presto, José Miguel scopre tutto e decide di portarla da un vero dottore, il quale le consiglia di risposare. La De Campo si fa visitare da un altro medico, che le dà una brutta notizia. Le speranze si riaccendono quando arriva il dottor Puerta. Bellita inizia a prendere il tonico da lui consigliato, ma solo dopo qualche tempo torna a preoccuparsi.

Attenzione, però, quando incontra il dottor Puerta, Alodia ha dei sospetti sulla sua identità. José Miguel, di fronte ai dubbi della cameriera, decide di indagare e impedisce a Bellita di prendere ancora i suoi farmaci. Il medico è in realtà un truffatore, tanto che ruba in soffitta. José prepara una trappola e riesce a far sì che la polizia lo arresti.

Spronata da una lettera di Cinta, Bellita decide di agire e di lanciarsi con entusiasmo per ritrovare la voce. La situazione, però, sembra peggiorare, fino a quando la cantante sale sul palco e riesce a esibirsi, ricevendo complimenti da tutti. Nonostante ciò, la Del Campo deve comunque riposare e probabilmente deve rifiutare un’importantissima proposta.

Armando e Marcelina lasciano per un po’ Acacias, Miguel ci prova ancora con Anabel

Miguel Olmedo, nipote di Roberto e Sabina, cerca di farsi perdonare da Anabel, non riuscendoci. Con il passare del tempo, la loro relazione inizia a crescere, ma questo non farà piacere a Sabina, che non si fida della Bacigalupe. Miguel propone alla ragazza un appuntamento, ma lei non accetta. In seguito, il giovane riesce a convincerla a uscire insieme.

Armando riceve una nuova missione e non ne parla con Susana perché non vuole preoccuparla. Grazie a Rosina, i due riescono a salutarsi prima della partenza di lui. Anche Marcelina lascia Acacias, dopo aver ricevuto i soldi dai suoi colleghi, per andare a Barcellona e prendersi cura del suo zio malato.