Una Vita anticipazioni luglio 2022: un ritorno, una gravidanza, subdoli piani

Le ultime puntate di Una Vita regaleranno importanti colpi di scena, come si poteva immaginare. In particolare, nel mese di luglio non mancano i subdoli piani, gli intrighi e grandi segreti che vengono svelati. In particolare, Genoveva scopre di essere incinta e non è per nulla contenta di attendere il figlio di Aurelio, tanto che prende una decisione. Intanto, Ramon e Fidel si alleano per vendicare i loro cari e ad Acacias arriva finalmente Rodrigo! Tra baci passionali e discussioni, nascono anche nuove coppie ad Acacias.

Anticipazioni Una Vita: qualcuno aggredisce David

Genoveva sta indagando su Rodrigo Lluch per scoprire dove si trova, anticipando così le mosse di Aurelio. Inizia a parlarne con Valeria, per portarla dalla sua parte, e le confessa che il Quesada non sa davvero dove si trovi il suo vero marito. Improvvisamente la nuova arrivata, però, finisce nei guai. Aurelio cerca di abusare di lei e, fortunatamente, David arriva in tempo per fermarlo. In seguito, il ragazzo cerca di confortare Valeria, la quale lo incolpa per la sua lealtà al Quesada. Anche se in seguito lo ringrazia per averla salvata, la ragazza continua a essere delusa da lui.

Successivamente a rassicurarla ci pensa Genoveva, la quale le assicura che Aurelio non la disturberà più e che troverà Rodrigo. Dopo di che, la Salmeron avverte David, facendogli sapere che la sua vita è in pericolo e che deve lasciare Acacias il prima possibile. Pertanto, il ragazzo propone a Valeria di fuggire e scatta tra loro un bacio passionale. Passano così la notte insieme. Il giorno dopo, Valeria appare imbarazzata ed emozionata allo stesso tempo. Aurelio, invece, vuole eliminare definitivamente Genoveva, tanto che chiede a Marcelo di avvelenarla prima di annunciare la sua partenza per affari.

Mentre il maggiordomo prepara un misterioso infuso, David confessa a Valeria il vero piano del Quesada. La ragazza reagisce male e lo accusa di averla manipolata per tutto questo tempo e gli chiede di andare via. Nel frattempo, Marcelo non porta a termine il piano di Aurelio e promette fedeltà a Genoveva. Intanto, David viene attaccato da qualcuno, ma riesce a salvarsi. Torna a casa ferito e scatta di nuovo un bacio con Valeria. Invece, Genoveva incontra il detective Cuevas e Marcelo ascolta di nascosto.

Genoveva scopre di essere incinta, Rodrigo Lluch arriva ad Acacias

David e Valeria iniziano a realizzare un piano di fuga da Acacias. Ciò accade mentre Aurelio crede che Genoveva sia incinta. Lei nega, ma si tratta proprio della verità! Nel frattempo, la dark lady riesce finalmente a localizzare Rodrigo. Il Quesada non si ferma e porta avanti il suo piano, mostrando a Marcelo i laboratori che ha costruito e ordinando a Manas di agire con i vicini. Genoveva vuole abortire e ricatta Ignacio affinché la metta in contatto con un esperto. I vicini di Acacias di fronte al nuovo subdolo piano di Aurelio, chiedono aiuto a David per fermare Manas.

Ed ecco che Genoveva riesce a trovare Rodrigo e lo rapisce. La Salmeron offre allo scienziato l’opportunità di riavere Valeria, in cambio della formula del gas nervino che sta cercando di ottenere Aurelio. Intanto, continua a fare pressioni su Ignacio per liberarsi della sua gravidanza. Rodrigo riesce a fuggire e va alla ricerca di Valeria. Marcelo scopre, invece, che Genoveva ha un appuntamento con un’ostetrica per perdere il bambino che aspetta e informa Aurelio. Quest’ultimo non sa che David sta pianificando con i vicini delle manifestazioni contro i suoi piani immobiliari.

Dori insospettisce, Felipe si innamora di lei

Dori si dice stanca del comportamento di Felipe, che però sembra ormai essere sulla via della ripresa. Gli dà così un ultimatum. L’infermiera vorrebbe ridurre gradualmente l’assunzione del farmaco, fino a quando non riuscirà a sospenderlo. Ma ecco che nel cuore della notte l’avvocato soffre di una crisi, mostrando tutta la sua insicurezza a Dori. Quest’ultima, subito dopo, scrive tutte le reazioni di Felipe su un misterioso quaderno. In seguito, Felipe becca l’infermiera mentre parla di lui con una donna misteriosa.

L’Alvarez Hermoso si insospettisce quando vede Genoveva e Dori parlare. Decide così di affrontare l’infermiera, la quale cerca di convincerlo che non ha alcun motivo di diffidare di lei. E invece la donna sta nascondendo davvero qualcosa! Neppure Ignacio si fida di lei. Inizia a insospettirsi anche Fabiana, quando nota che sta facendo una chiamata misteriosa all’estero. La tensione tra Felipe e Dori sparisce e tra loro scatta finalmente un bacio.

Moncho torna ad Acacias, Ramon e Fidel mettono in atto il piano

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che a luglio 2022 Lolita si prepara a riaccogliere a casa suo figlio Moncho. Ramon, però, non si sente pronto a incontrare suo nipote, in quanto gli ricorda il suo defunto figlio Antonito. Il Palacios si sente frustrato e decide di lasciare al piccolo un regalo, per poi andare via. Successivamente, Lolita va a fare una passeggiata con Fidel e Moncho. Ramon guarda la scena da lontano e si infastidisce non poco. In seguito, il bambino chiede a Servante e Fabiana di essere i suoi nonni. Questa spiazzante richiesta lascia Lolita senza parole.

Arriva il momento per Moncho di lasciare di nuovo Acacias e di tornare a Cabrahigo. Ramon inaspettatamente si presenta quando il piccolo sta per partire e così lo saluta. Dopo la partenza del figlio, Lolita appare sconfortata e il suocero cerca di incoraggiarla, senza ottenere nessun risultato. Disperata, la Casado si taglia i capelli. Subito dopo sta per svenire e Ramon la aiuta.

Successivamente il pubblico vedrà il Palacios incontrarsi con Fidel. I due sembrano avere in mente un piano pericoloso. Lolita inizia ad avere dei sospetti e Ramon continua a nasconderle tutto. Il Palacios, però, perde le staffe quando scopre che sua nuora mangerà a cena con Fidel. Improvvisamente, la Casado scopre che suo suocero sta nascondendo una notevole quantità di denaro e decide di affrontarlo.

Il piano di Ramon e Fidel va avanti. Il nuovo arrivato rivela al Palacios di aver catturato Leonardo, il colpevole dell’attacco anarchico che ha distrutto le loro famiglie. L’odio si impadronisce così di Ramon.

Azucena e Guillermo sempre più distanti

Azucena e Guillermo si avvicinano sempre di più e parlano dei conflitti che ci sono tra i loro genitori. Nel frattempo, Claudia sembra voler intromettersi tra loro. Non solo, Rosina e Hortensia si mettono alla ricerca di un pretendente per Azucena. A questo punto, Inma consiglia al nipote di dimenticarsi della ragazza. Guillermo, però, non si ferma e fa un ultimo tentativo, chiedendo alla giovane di andare insieme alla Zarzuela. Felice di uscire insieme ad Azucena, il ragazzo si prepara con entusiasmo per l’appuntamento.

Ma non sa che Rosina e Hortensia hanno altri piani per lei: una serata con un altro giovane. Infatti, Guillermo vede Azucena lasciare la sua abitazione con il nuovo pretendente e così decide di invitare Claudia. Ed ecco che arriva per la figlia di Hortensia un nuovo pretendente, Angel Saldana. Guilermo soffre nel vedere Azucena a fianco del nuovo arrivato. Dopo di che, chiude definitivamente con Claudia, a cui confessa di essere innamorato della nipote di Rosina.

In casa Dominguez si festeggia la partenza di Alodia e Ignacio, i quali vanno a vivere in una casa tutta loro. Inaspettatamente, la coppia torna ad Acacias prima del previsto.

Una Vita anticipazioni: Liberto si allea con Pascual per salvare la famiglia

La situazione per la casa Seler si mette male. L’amministratore dell’azienda agricola Rubio è scappato con tutti i soldi. A questo punto, Azucena vuole trovare un lavoro per aiutare la famiglia. Invece, Liberto propone di vendere la sua casa di Acacias. Pascual nota che il Seler è abbastanza nervoso. Ebbene, il figlio di Inma offre a Liberto il suo aiuto finanziario.

Inizialmente, Rosina si rifiuta di accettare, ma poi cambia idea a una condizione: Hortensia non deve sapere nulla. Quest’ultima continua ad avere delle forti discussioni con Pascual, tanto che è fortemente contraria ad avviare delle collaborazioni con lui, al contrario di Liberto.