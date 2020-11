Una Vita anticipazioni dall’8 al 13 novembre: uno scontro fisico e svolte

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che, durante la prossima settimana, Ledesma sorprende Emilio e Cinta che si baciano appassionatamente, durante uno dei loro incontri segreti in casa Dominguez. Ovviamente si accende un fortissimo scontro! Copernico litiga con i due innamorati e insulta pesantemente la giovane cantante. Di fronte alle parole dell’uomo, Emilio si infuria talmente tanto che lo colpisce in pieno volto con un pugno! Uno scontro fisico tra Ledesma e il giovane Pasamar, che è ormai stanco della situazione.

Nel corso delle puntate in onda da domenica 8 a venerdì 13 novembre 2020, Genoveva subisce un duro colpo, dopo aver deciso di continuare a vivere ad Acacias. La Salmeron scopre che Marcia non è più la domestica di Felipe! Una scoperta inaspettata per la nuova dark lady, che ha intenzione di compiere qualsiasi gesto pur di conquistare il cuore dell’Alvarez Hermoso, per cui sembra provare un sentimento forte. Marcia rientra a casa dopo aver fatto una passeggiata, ma nota un particolare su una parete dell’ingresso del palazzo di Acacias 38 che le causa molta paura: un sigaro. Felipe, intanto, decide di rendere ufficiale la sua storia d’amore con la brasiliana e organizza una festa di fidanzamento. Non tutti i vicini, però, vedono bene questa relazione.

Genoveva porta avanti il suo piano e propone a Liberto e Ramon di offrire un aiuto ai soldati spagnoli feriti in Marocco. La Salmeron vorrebbe noleggiare una nave che permetta loro di rientrare in Spagna. Ma attenzione: questa sua proposta è ovviamente legata a Felipe. La Salmeron vuole conquistare l’avvocato, passando di fronte ai vicini per una persona diversa. Non solo, ora vuole avvicinarsi nuovamente all’Alvarez Hermoso per sedurlo e allontanarlo da Marcia!

Il gesto di grande umanità di Genoveva non deriva, dunque, da un suo cambiamento, anzi. La sua alleanza con Ursula sta diventando sempre più pericolosa. Proprio durante le puntate andate in onda in questi giorni, la Dicenta ha scelto di restare al fianco della Salmeron! Infatti, il pubblico dovrà stare molto attento alle prossime mosse delle due dark lady di Acacias. La povera Marcia cade vittima di un folle piano, ma Felipe dimostra di essere pronto a tutto pur di proteggerla!

Lolita prepara la casa per accogliere Ramon e Carmen, diventati marito e moglie. Durante la cena che fanno tutti insieme, la Casado assume un atteggiamento inaspettato. Antonito si preoccupa di fronte al comportamento della moglie. Le anticipazioni annunciano una rottura nell’amicizia di Lolita e Carmen!