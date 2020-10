Una Vita anticipazioni dall’1 al 7 novembre: un ritorno e una partenza

Le anticipazioni di Una Vita vedono ancora protagonisti Felipe, Marcia e Genoveva. I tre hanno dato vita a un triangolo amoroso, a cui ha messo la parola fine proprio l’Alvarez Hermoso. Nonostante la decisione dell’avvocato, la Salmeron non ha perso le speranze e ormai sembra pronta a tutto pur di conquistare il suo cuore. Ma ecco che, nel corso delle puntate in onda da domenica 1 a sabato 7 novembre 2020, Genoveva si prepara a lasciare Acacias. Prima di dire addio al quartiere spagnolo va a salutare Lolita. Dopo di che, chiede perdono a Rosina. Quest’ultima, però, non è disposta ad accettare le scuse di Genoveva, visto che ha causato non poco dolore nel suo matrimonio. Infatti, la Rubio in questi giorni non ha neanche preso parte alla riunione organizzata dalla Salmeron. Sempre prima di recarsi in stazione, Genoveva chiede inaspettatamente a Marcia di prendersi cura di Felipe, come avrebbe fatto lei.

Nel frattempo, Ursula allude al fatto che la domestica brasiliana sia una persona pericolosa, di fronte a Susana e Rosina. Ma poi annuncia direttamente alla Sampaio che anche lei dovrà lasciare Acacias! Un’affermazione molto forte quella che fa la Dicenta. Sebbene Felipe le abbia chiesto di mantenere la distanza da Marcia, Ursula appare pronta a mettere in atto un folle piano. Ed ecco che Genoveva lascia Acacias. L’ex istitutrice continua a mostrare tutto il suo sostegno alla Salmeron, a cui propone di eliminare definitivamente Marcia. Genoveva rifiuta la proposta di Ursula, ma solo per il momento. Felipe, invece, toglie alla brasiliana l’incarico di domestica e riassume Agustina!

Ramon decide di restare a vivere in casa con Antonito e Lolita, dopo aver sposato Carmen. Torna ad Acacias la piccola Milagros, la figlia che il Palacios ha avuto con Trini. Dopo la morte di quest’ultima, la bambina ha lasciato il quartiere e ha vissuto questi dieci anni in Francia, dove ci sono Maria Luisa e Victor, i quali non possono partecipare alle nozze di Ramon e Carmen. Milagros fa così il suo ritorno per prendere parte al matrimonio di suo padre. Fortunatamente il danno alla pensione di Servante e Fabiana viene riparato con successo e in tempo per il ricevimento. I Dominguez decidono fare un regalo particolare e graditissimo alla coppia: un’esibizione di Bellita e sua figlia Cinta.

Ledesma torna ad Acacias da Avila, con la figlia Angelines. Improvvisamente inizia a fare delle avances esplicite a Felicia. Emilio e Cinta cercano di trovare qualsiasi soluzione pur di rompere il patto con l’uomo. Questa volta, decidono di presentare ad Angelines un simpatico ragazzo, con la speranza che i due si trovino bene insieme.