Una Vita anticipazioni dall’1 al 7 agosto: una new entry e un arresto

Nuovi arrivi e un arresto ad Acacias 38 nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 1 a sabato 7 agosto 2021. Le anticipazioni segnalano che Mendez fa sapere a Felipe che tra i sospettati per l’omicidio di Marcia c’è Genoveva. L’avvocato è fuori di sé e ora vuole sapere dove si trovava la Salmeron il pomeriggio in cui la Sampaio ha perso la vita. Oltre ciò, ricorda che Laura gli aveva anche riferito che Santiago aveva avuto uno scontro con Genoveva il giorno prima del delitto.

A questo punto, Felipe chiede apertamente a sua moglie se è davvero implicata nell’omicidio di Marcia con Becerra. Anche Mendez si presenta in casa sua in cerca di risposte e così si trova costretta a ricattare Laura e a cercare alleanze. Dalla sua parte si schiera Velasco. Ma la situazione per lei si complica: Cesareo rivela a Mendez che la donna che ai aggirava vicino al luogo del delitto somigliava proprio a Genoveva.

La Salmeron, secondo le anticipazioni di Una Vita, cerca di confondere il commissario, parlando male del vigilante. Mendez, però, non sembra volersi fare abbindolare. Successivamente elimina Santiago dai sospettati e prepara un nuovo piano. Nel frattempo, Felipe è alla ricerca di prove e si rivolge a Laura, che gli giura fedeltà.

L’Alvarez Hermoso ormai non può più non sospettare della colpevolezza di Genoveva, la quale gli chiede fiducia. Dopo aver indagato in giro per il quartiere, Mendez inaspettatamente decide di arrestare Cesareo. Il guardiano continua a dichiararsi innocente e si dice convinto del fatto che nemmeno Santiago sia l’assassino di Marcia. Queste sue parole vengono prese in considerazione da Mendez.

Lolita, che non sa più chi scegliere come madrina tra Carmen e Fabiana, vorrebbe rimandare il battesimo di Moncho. Si arriva fortunatamente a una decisione e si celebra l’evento. È Fabiana la madrina e Ramon ringrazia sia lei che Jacinto. Carmen e Lolita sono sempre più stanche dell’atteggiamento maschilista dei loro rispettivi mariti. Così, con uno stratagemma, convincono Antonito ad accettare il compito di occuparsi di Moncho.

Emilio rimprovera Camino per aver accettato di sposare un uomo che non ama e si rifiuta di prendere parte al momento in cui Ildefonso chiede la sua mano a Felicia. Per annunciare questo fidanzamento, la ristoratrice riunisce tutti i vicini al Nuovo Secolo. Il matrimonio di Camino e Ildefonso verrà celebrato insieme a quello di Emilio e Cinta.

Arriva, intanto, ad Acacias un nuovo personaggio: Marcos Bacigalupe. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza di Felicia e si presenta proprio al ristorante. La ristoratrice appare felice di rivedere il suo amico ed è lusingata dai complimenti che riceve. Quando, però, lui le comunica di avere intenzione di sistemarsi ad Acacias, dimostra di essere a disagio.

Bellita si convince della buona fede di Julio e, proprio quando quest’ultimo sta per lasciare Acacias, decide di agire. Impedisce la partenza del ragazzo e perdona José Miguel. Dopo di che, l’attore rivela a sua moglie i dettagli della sua relazione con Rocio, da cui è nato Julio. Finalmente il giovane viene poi presentato ufficialmente in famiglia.

Cinta e Bellita si concentrano sui preparativi delle nozze, mentre Camino resta completamente indifferente a tutto. La giovane Dominguez, nel frattempo, trascorre molto tempo con Julio, a cui riserva non pochi complimenti. Questa situazione genera in Emilio una certa gelosia. Ildefonso, invece, si ritrova a sopportare la freddezza di Camino.

Casilda riceve una lettera misteriosa dall’estero e ben presto si scoprirà chi è il mittente! Intanto, Servante tenta di convincere Fabiana a prendere parte a un concorso sulle pensioni e riesce nel suo intento.