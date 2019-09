Una Vita anticipazioni dal 9 al 14 settembre: Diego vuole uccidere Samuel

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: il piano di Blanca e Diego, Moises guarisce

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che il dottor Guillen cerca di ribellarsi a Samuel, in quanto non vuole assolutamente far del male al piccolo Moises. Ma, nel corso delle puntate in onda prossima settimana, l’Alday continua a tenerlo sotto ricatto e lo obbliga a eseguire i suoi ordini. Il medico, ben presto, riesce a liberarsi da questa situazione quando dà a un altro collego il compito di curare il neonato, bloccando così i piani di Samuel. Nel frattempo, Lucia si sente sempre più attratta dall’Alday, sebbene sappia che è un uomo sposato. Ma il giovane appare sempre più instabile e cerca addirittura di mettere fine alla vita di Guillen. L’arrivo del fratello evita fortunatamente il peggio. Poco dopo, il dottore svela a Blanca e Diego quanto realmente accaduto a Moises. La coppia decide di giocare con astuzia e non rivelano a Samuel di essere a conoscenza dei suoi piani. A questo punto, con l’appoggio di Riera, pensano a un modo per batterlo. Il dottor Estevez, che ha preso il posto di Guillen, riesce a guarire il figlio di Blanca. Di fronte a questa situazione, Samuel decide di ordinare a un infermiere di impedire a suo fratello di portare via il piccolo dall’ospedale. Diego, stanco ormai di combattere, cerca di uccidere Samuel, ma Blanca riesce a fermarlo in tempo.

Una Vita anticipazioni da lunedì 9 a sabato 14 settembre: nuovo pericolo per Arturo, Flora in difficoltà con Pena

Felipe cerca di rassicurare Silvia, in quanto Blasco verrà condannato a una pena di 30 anni. Intanto, la Reyes assume Javier, un assistente per ciechi. Ma ecco che riceve una brutta notizia: se non testimonierà in tribunale, Blasco potrebbe tornare in libertà. Javier dà ad Arturo le prime lezioni, ma non appena resta solo non perde tempo a perlustrare la casa. E mentre Blasco viene condannato, il nuovo arrivato scambia la medicina del colonnello, che dovrebbe aiutarlo a recuperare la vista, con un flacone d’acqua. Flora vuole che Pena renda pubblica la loro relazione. Per far in modo che ciò accada, la giovane prepara un concorso a La Deliciosa per eleggere la coppia più bella di Acacias. Ma i suoi sforzi sembrano non avere risultati, tanto che Pena si impegna solo per avere un tornaconto economico da questo progetto. Leonor spinge poi Flora a fare il primo passo con Pena. La ragazza, però, è convinta che debba essere l’uomo ad agire se davvero la ama. Inigo chiede a Rosina di poter corteggiare ufficialmente sua figlia. La Rubio, però, reagisce male e Liberto risolve la questione.

Anticipazione Una Vita: Riera fa una proposta a Carmen, Antonito vince il concorso

Fabiana accetta la relazione nata tra Carmen e Riera, ma avverte quest’ultimo di non far soffrire la sua amica. Intanto, Felipe non gradisce la vicinanza tra Lucia e le domestiche del palazzo. Il detective chiede poi alla sua amata di andare a vivere insieme, ma specifica che prima deve risolvere una questione importante. Antonito fa di tutto per presentare al concorso per inventori il suo progetto del tergilune. Ramon, però, lo costringe a continuare a lavorare nelle imprese di macchinette per il caffé. Grazie all’aiuto di Lolita, il giovane Palacios riesce addirittura a vincere il concorso. Antonito si vanta per la vittoria e trascura sempre di più la sua fidanzata e il lavoro. Per farsi perdonare, il figlio di Ramon organizza una cena romantica per Lolita ma inaspettatamente arrivano alcuni giornalisti che rovinano la serata.