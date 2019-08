Anticipazione Una Vita: Blanca salva Samuel dalla morte

Una Vita anticipazioni: Blanca e Diego smascherano Samuel

Nonostante Blanca sia consapevole delle cattive intenzioni di Samuel, decide comunque di salvarlo. Questo è ciò a cui assisteremo nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5. Il fratello minore degli Alday rischia la vita proprio a causa di un momento di follia di Diego. È proprio quest’ultimo a voler mettere fine alla vita di Samuel, il quale ha ormai superato ogni limite. Il tutto accade dopo che Ursula viene chiusa in manicomio. A questo punto, il più piccolo dei fratelli Alday prende in mano la situazione e si dice pronto a vendicarsi definitivamente di Blanca e Diego. I due innamorati, convinti che il ragazzo sia dalla loro parte, gli confessano di essere pronti a lasciare Acacias per rifarsi una nuova vita insieme al piccolo Moises. Ma Samuel non vuole assolutamente che il fratello e Blanca si allontanino e così fa in modo che il neonato si ammali. Il bambino finisce in ospedale con una febbre molto alta. Anche qui Samuel ha il pieno controllo, visto che inizia a ricattare un medico.

Anticipazioni Una Vita: Diego decide di uccidere Samuel per porre fine a tutti i problemi

Samuel inizia a ricattare il medico che segue Moises in ospedale. Ma ecco che il dottore decide di tirarsi indietro, poiché non vuole assolutamente mettere a rischio la vita del neonato. Dopo ciò, l’Alday tenta addirittura di uccidere l’uomo. Nel frattempo, non sa che Blanca e Diego hanno ormai compreso il suo piano. Ed ecco che il maggiore dei fratelli Alday decide di mettere fine alla vita di Samuel e si reca a casa sua per ucciderlo. Con un coltello, Diego è disposto a colpire il suo stesso fratello per cercare di risolvere i suoi problemi.

Anticipazione Una Vita: Blanca ferma Diego prima che commetta una tragedia

Dopo aver smascherato Samuel, Diego non vuole altro che ucciderlo. Proprio in questo momento avviene il colpo di scena: Blanca ferma il suo amato e salva così la vita del marito. La figlia di Ursula arriva in tempo per evitare il delitto. Ma la giovane Dicenta non lo fa per compassione nei confronti di Samuel, ma perché non vuole che Diego si sporchi le mani di omicidio.