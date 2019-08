Anticipazioni Una Vita: Samuel sul punto di commettere un altro omicidio

Una Vita anticipazioni: Samuel dimostra di non essere cambiato, il folle piano contro Blanca e Diego

Samuel dimostra di non essere per nulla cambiato, nelle prossime puntate di Una Vita. Nel corso degli episodi in onda attualmente su Canale 5, il minore dei fratelli Alday ha mostrato tutto il suo appoggio a Blanca e Diego. Tutti e tre riescono finalmente a liberarsi di Ursula, dopo aver ritrovato finalmente il piccolo Moises. Scendendo nel dettaglio, i due innamorati, con l’aiuto di Samuel, Carmen e Riera, riescono a trovare il loro bambino. Dopo essersi ricongiunti con il neonato, Blanca e Diego decidono di vendicarsi contro Ursula. Ed ecco che proprio quando la Dicenta finisce in manicomio, Samuel mette in atto un folle piano. Il giovane Alday rapisce Moises, il quale si ammala gravemente. In questo modo, riesce a far posticipare la partenza di Blanca e Diego, i quali hanno intenzione di trasferirsi a Huelva. La coppia si ritrova, così, a vivere un altro drammatico periodo, alla ricerca del bambino, gravemente malato. Il piccolo finisce in ospedale e Samuel riesce a corrompere il dottor Guillen, che impaurito dalle sue minacce inizia ad agire contro il neonato.

Anticipazione Una Vita: Samuel corrompe il dottore che deve prendersi cura di Moises

Samuel mette in atto la sua vendetta contro Blanca e Diego, dopo il trasferimento di Ursula in manicomio. Moises si ammala gravemente e finisce in ospedale, dove accusa febbre molto alta e vomito. Qui il dottor Guillen, che dovrebbe prendersi cura di lui, agisce per conto di Samuel. Il medico inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa e cerca di convincere l’Alday a lasciar perdere il suo folle piano. Ma ormai Samuel non ha intenzione di tornare indietro. A questo punto, il medico decide di licenziarsi e di affidare le cure del piccolo a un altro dottore. Questa azione di Guillen fa infuriare non poco l’Alday.

Anticipazioni Una Vita: Samuel vuole uccidere il dottor Guillen ma si ferma in tempo

Samuel scopre il tradimento del dottor Guillen e si dice pronto a uccidere quest’ultimo. Dopo aver messo fine alla vita di suo padre Jaime, l’Alday intende commettere un altro omicidio. Si reca così dal medico e gli punta contro una pistola. Fortunatamente Samuel si ferma prima di sparare il colpo, lasciando libero il dottore. Quest’ultimo, però, deve presto vedersela con il detective Riera, il quale continua a indagare per aiutare Blanca e Diego.