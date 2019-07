Una Vita anticipazioni: il figlio di Blanca malato grave per colpa di Samuel

Anticipazioni Una Vita: il figlio di Blanca si ammala gravemente per colpa di Samuel

Il piccolo Moises si ammala gravemente nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Italia. Scendendo nel dettaglio, il figlio di Blanca e Diego viene rapito proprio da Samuel, colui che li ha aiutati a liberarsi di Ursula. I due, convinti di essere ormai al sicuro dopo aver fatto rinchiudere l’ex istitutrice in manicomio, devono fare i conti con il minore degli Alday. Sicuri di poter finalmente formare la famiglia tanto desiderata, Blanca e Diego decidono di trasferirsi a Huelva. Intanto, però, Samuel inizia a pianificare un nuovo piano per rovinare la vita di suo fratello e di sua moglie. Dopo avergli aiutati ed essersi mostrato come un uomo profondamente cambiato, Samuel si rivela essere sempre la stessa persona. Tutto è pronto per mettere in atto il suo piano di vendetta e Blanca e Diego si ritrovano nuovamente a lottare contro un nemico per il loro bambino. Infatti, Samuel arriva a rapire il piccolo.

Una Vita anticipazioni: Samuel rapisce il figlio di Blanca e Diego

Dopo aver aiutato Diego e Blanca a liberarsi di Ursula, Samuel si reca proprio in manicomio. Qui rivela all’ex istitutrice di essere ormai pronto a rovinare definitivamente la vita dei due innamorati, uccidendo Moises! Improvvisamente la coppia scopre che il loro piccolo è sparito. Ma non solo, Diego comprende che la scrittura delle finte lettere inviate da Jaime corrisponde a quella di Samuel. Pertanto, arriva alla conclusione che è stato il suo stesso fratello a mettere fine alla vita del loro padre. A questo punto, Blanca e Diego non possono fare altro che continuare a lottare per il loro piccolo, ma qualcosa va storto. Infatti, ricevono una notizia davvero sconvolgente.

Anticipazione Una Vita: Blanca e Diego scoprono che Moises è gravemente malato

Il dottor Guillen, su richiesta di Samuel, rivela a Blanca e Diego che il loro bambino è stato ricoverato in ospedale poiché gravemente malato. Moises ha la febbre alta ed è solo colpa di Samuel! Infatti, a causa dei continui spostamenti lo mette a serio rischio. Un momento terribile per Blanca e Diego, che si ritrovano a dover lottare per mantenere Moises in vita.