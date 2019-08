Una Vita, Riera fa una romantica proposta a Carmen, ma poi muore

Anticipazione Una Vita: Riera e Carmen innamorati, Blanca e Diego contro Samuel

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5, assisteremo a un momento romantico tra Riera e Carmen. Purtroppo la situazione per la domestica diventa drammatica, quando il suo amato perde la vita. Il tutto accade dopo che Ursula viene rinchiusa in manicomio. Per Blanca e Diego sembra finalmente essere arrivato il sereno, tanto che organizzano la partenza da Acacias con il piccolo Moises. A ostacolare i loro piani ci pensa Samuel, il quale ha sempre finto di essere dalla loro parte. Ora, il più piccolo dei fratelli Alday è pronto a vendicarsi contro la moglie e il fratello. Pertanto, fa ammalare il neonato, che finisce in ospedale. Ben presto, Blanca e Diego scoprono le intenzioni di Samuel e cercano un ottimo piano per allontanarsi definitivamente da lui. I due innamorati, ancora una volta, possono contare sull’aiuto del detective Riera, che decide di portare a termine quest’ultima missione prima di compiere un passo importante con Carmen.

Una Vita anticipazioni: Samuel scopre il piano di Blanca e Diego, Riera muore

Riera chiede a Carmen di andare a convivere. Ovviamente la domestica accetta con felicità la proposta dell’amato, ma prima quest’ultimo deve compiere un’ultima missione. Il detective decide, però, di non coinvolgere Carmen questa volta e non le rivela nulla su quanto deve fare. Nel frattempo, Blanca e Diego organizzano il battesimo del piccolo Moises e chiedono proprio a Samuel di fargli da padrino e a Leonor da madrina. Il loro scopo è quello di distrarre l’Alday per permettere a Riera di introdursi nell’ospedale e portare via con sé Moises. Il detective, subito dopo, deve farsi trovare con il bambino all’interno di una pensione. Purtroppo, quando Diego e Blanca giungono sul posto, da dove sarebbero dovuti fuggire, non trovano né il bambino né Riera.

Anticipazioni Una Vita: Diego trova il cadavere di Riera, Carmen distrutta

Samuel, che dopo l’allontanamento di Ursula decide di vendicarsi da solo, comprende il piano di Diego e Blanca. Pertanto, chiede all’infermiere dell’ospedale di fare qualunque cosa pur di non permettere a Riera di portare via Moises. Ed ecco che proprio in questa circostanza il detective perde tragicamente la vita. Purtroppo Diego riesce a ritrovare il cadavere dell’uomo e Carmen, ovviamente, non prende affatto bene la notizia.