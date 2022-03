Una Vita anticipazioni dal 7 al 12 marzo: la scoperta su Felicia, new entry

È tempo di accogliere nuovi personaggi nella trama di Una Vita. Le anticipazioni settimanali parlano di arrivi, partenze e piani segreti. Innanzitutto José Miguel, con Jaime Huertas, tenta di convincere Bellita ad accettare la pubblicazione del libro. La cantante spiazza entrambi, affermando di voler far uscire il romanzo con la firma dello scrittore. Per i Dominguez i colpi di scena non finiscono qui. Ad Acacias arriva un affascinante ragazzo, Ignacio, che dichiara di essere il nipote di Bellita. Vedendolo, la Del Campo sviene. La cantante ammette di non aver mai conosciuto il giovane, che riesce subito ad attirare l’attenzione di Alodia.

Il nuovo arrivato fa sapere loro di essere giunto in Spagna per frequentare la facoltà di Medicina. Mentre Bellita e Alodia sono entusiaste per l’arrivo di Ignacio, José Miguel appare alquanto sospettoso e non ha torto a esserlo. Con i suoi modi galanti, Ignacio riesce a conquistare Rosina e Susana. Non solo, tenta di ingraziarsi anche José Miguel, regalandogli dei sigari cubani.

Per restare solo con Soledad, Marcos allontana Anabel con una scusa. Ma dopo una scenata con Sabina, la giovane fa ritorno a casa in anticipo e li sorprende insieme, in atteggiamenti equivoci. La cameriera finge di stare male per nascondere ciò che realmente sta accadendo. Dopo aver fatto un accordo con Aurelio, Genoveva propone a Marcos di diventare soci in affari. Il Bacigalupe, però, le chiede tempo per pensarci. Nel frattempo, riceve i risultati dell’autopsia di Felicia: è morta per avvelenamento.

Marcos soffre in silenzio e non parla con nessuno di quanto scoperto. Soledad, però, capisce che c’è qualcosa che non va. Quando resta sola in casa, decide di cercare dappertutto il referto che ha ricevuto il Bacigalupe, ma viene scoperta da Anabel. Quest’ultima vorrebbe subito rivelare al padre quanto visto, ma la cameriera riesce a dissuaderla. In seguito, rimasta nuovamente sola in casa, riesce a trovare il risultato dell’autopsia di Felicia.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, intanto, Marcos giura che vendicherà sua moglie. Nel frattempo, Natalia porta avanti il piano e tenta di convincere Anabel ad aprire il suo cuore ad Aurelio. Invece, per accogliere Mendez in casa e affidargli le indagini sulla morte di Felicia, Marcos allontana Soledad mandandola ad acquistare dei vestiti da signora.

Sabina decide di assumere Daniela, una bella cameriera italiana che potrebbe aiutare Miguel a superare la fine della relazione con Anabel. I due ragazzi, effettivamente, dimostrano subito di avere molto feeling. Ed ecco che il ristorante riapre, ma Roberto non è presente all’inaugurazione, in quanto si trova fuori città. Sabina e Miguel, come anche i clienti, sono soddisfatti del lavoro di Daniela. Il giovane Olmedo inizia così a trattare con freddezza Anabel, mentre dimostra di essere fortemente interessato alla cameriera.

Lolita ormai è guarita, ma Antonito viene scelto per effettuare una missione diplomatica nel protettorato del Marocco. La Casado si oppone alla sua partenza e nessuno sembra riuscire a farla ragionare. La giovane originaria di Cabrahigo minaccia addirittura suo marito: se partirà, non rivedrà più né lei né il piccolo Moncho. Inizialmente Antonito cerca di opporsi, ma poi confida a Ramon di aver deciso di non prendere parte alla missione e di voler lasciare la carriera politica. Ma ecco che, inaspettatamente, dopo una conversazione con Susana, Lolita decide di lasciarlo libero di partire.

L’infuso che Servante ha preparato per Jacinto, con lo scopo di calmare i suoi bollori, ha un effetto troppo calmante. Infatti, il portinaio si addormenta ovunque. Indalecia scopre che Jacinto è attratto da lei e appare sia sorpresa che lusingata. Avendo fatto questa scoperta, la donna si fa avanti e fa avances sempre più esplicite al portinaio. Liberto perde la pazienza in pubblico e accusa duramente Genoveva di aver rubato la lettera di Felipe.