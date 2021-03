Una Vita anticipazioni dal 7 al 12 marzo: minacce, aggressioni e caos

Le anticipazioni di Una Vita annunciano momenti di forte tensione ad Acacias nelle puntate in onda da domenica 7 a venerdì 12 marzo 2021. L’instabilità mentale di Ursula è sempre più evidente. Infatti, l’ex istitutrice continua a parlare con Cayetana, convinta che sia ancora viva. Genoveva la trova in casa e le intima di andare via. La Dicenta, però, diventa aggressiva e si scaglia contro di lei. Felipe arriva in tempo per separarle. Servendosi dell’aiuto di Emilio e Cesareo, Santiago organizza una sorpresa a Marcia. L’uomo dedica alla Sampaio una serenata. Felipe osserva la scena da lontano e non reagisce bene, tanto che poi scarica la sua rabbia su Genoveva. Marcia sta per concedersi a Santiago, il quale però non vuole che ciò avvenga solo per gratitudine. Genoveva, nel frattempo, decide di organizzare una riunione con tutti i vicini, per rendere ufficiale la sua relazione con Felipe.

Durante il rinfresco a casa della Salmeron, l’avvocato sta per annunciare la notizia, ma viene interrotto da una Ursula completamente fuori di testa. A questo punto, Genoveva decide di allontanarla definitivamente. La Dicenta non reagisce bene, tanto che minaccia la rivale utilizzando un coltello. In realtà, in questo momento immagina di avere di fronte a sé una delle sue figlie. Accidentalmente Genoveva cade e viene aiutata immediatamente da Felipe, a cui non racconta la verità. Intanto, Santiago trova il modo di rasserenare Marcia, mettendo in atto dei trucchi di prestigio. Ursula non vuole fare un passo indietro e cerca di costringere Genoveva a rispettare i patti.

Tutto il quartiere di Acacias parla di Maite, la nipote di Armando. L’artista parigina ha modo di conoscere Camino durante una merenda al ristorante. Ben presto le vicine iniziano a guardare con diffidenza la pittrice, che invita i signori nel suo atelier. La sua idea genera non pochi pettegolezzi e, ovviamente, non mancano quelli di Rosina. Dopo di che, Maite scopre che Camino sa disegnare e le propone di seguire le sue lezioni. Felicia, però, non ha alcuna intenzione di dare il permesso alla figlia di imparare le tecniche del disegno, in quanto per lei si tratta di una perdita di tempo. Maite decide così di andare a parlare con la ristoratrice. La nuova arrivata riesce a convincere Felicia a dare questa opportunità a Camino. Finalmente la giovane Pasamar si può presentare alla prima lezione di disegno e appare molto emozionata.

Bellita si sente in colpa per le condizioni difficili in cui Margarita vive. Per tale motivo, ha intenzione di agire per aiutarla. Intanto, Cinta aiuta José a provare la sua nuova parte. Il Dominguez deve interpretare il re di Giudea. Tutta la famiglia sembra aver ritrovato la serenità. In seguito, José torna a casa e annuncia di aver ricevuto una proposta importante: interpretare una parte in un’opera professionale. Invece Bellita continua a dedicarsi a Margarita, mandandole del cibo in forma anonima. La donna non ha una reazione positiva e si presenta a casa dei Dominguez per restituire il pacco. La moglie di Alfonso Carchano appare abbastanza infastidita. In questo modo, la donna rifiuta l’aiuto di Bellita. Successivamente José svolge il provino per la compagnia teatrale e con il suo monologo conquista la scena.

La nuova attività di Marcelina genera problemi a Felicia e Lolita, le quali la accusano di concorrenza sleale. Per evitare ulteriori disagi, Jacinto pensa di chiudere tutto. Servante, invece, incoraggia la giovane a non arrendersi. La ‘guerra’ tra Marcelina e Lolita viene poi risolta da Jacinto, che questa volta riesce a convincere sua moglie a smettere.