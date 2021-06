Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 giugno: confessioni, partenze e ritorni

Nel corso delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, Arantxa prende una decisione sul suo futuro, mentre Felipe riesce a trovare la mossa giusta per salvare finalmente Marcia

Nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 6 a sabato 12 giugno 2021, nuove verità vengono svelate e alcuni protagonisti prendono delle decisioni importanti. Genoveva sviene dopo aver letto il messaggio che Ursula le ha scritto prima di morire. La Dicenta le ha fatto sapere, in questa lettera, che le ha lanciato una maledizione che porterà alla rovina sia lei che le persone che ama. Dopo lo svenimento, approfitta della situazione per chiedere nuovamente a Felipe di lasciare il caso di Marcia. In seguito, ritira l’ordine di uccidere Santiago, a cui mostra la lettera che le ha fatto recapitare Ursula.

Grazie all’aiuto di Cesareo, Felipe individua il guardiano Matias Gutierrez, che vuole testimoniare a favore di Marcia. Dopo aver sentito questa deposizione, Mendez dichiara la Sampaio innocente. Ed ecco che finalmente Felipe può riportare ad Acacias Marcia. I domestici organizzano per lei una festa. Intanto, anche Agustina riceve una lettera scritta da Ursula prima della sua morte.

Liberto non sa ancora cosa fare dopo aver scoperto Maite e Camino in un tenero abbraccio. Così chiede chiarimenti a un urologo. Rosina nota il comportamento strano del marito e tenta di scoprirne la causa. Il Seler riesce a salvarsi raccontandole di avere avuto dei ripensamenti sulla galleria d’arte. Nel frattempo, Ildefonso racconta a Camino com’è la guerra. La ragazza resta colpita di fronte alla grande sensibilità del suo pretendente. Rosina, invece, chiede a Felicia di parlare dell’inaugurazione della galleria ai clienti del ristorante.

Camino confessa poi a sua madre di non essere innamorata di Ildefonso e di voler chiudere la loro conoscenza. La ristoratrice, però, non vuole assolutamente prendere in considerazione le sue parole. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Maite decide di esporre nella galleria il dipinto senza veli di Camino. Felicia inizia così ad avere qualche sospetto, in quanto durante l’inaugurazione nota una certa somiglianza tra la ragazza raffigurata e sua figlia!

I Dominguez sono sempre più sospettosi per l’atteggiamento assente di Arantxa. Così iniziano a trattarla male, sperando di portarla a raccontare cosa le sta accadendo. Antonito ed Emilio, invece, iniziano ad avere dei sospetti su Julio, il nuovo arrivato. In particolare, il Pasamar teme che il ragazzo stia tramando contro i Dominguez. Decide così di metterlo alle strette con l’aiuto del Palacios. Intanto, Bellita e Cinta portano avanti il loro piano per convincere Arantxa ad accettare la sua eredità. La cameriera basca inizia a stancarsi delle cattive maniere delle due e si sfoga con Cesareo.

Arantxa decide di lasciare Acacias e di iniziare una nuova vita nei Paesi Baschi, ereditando così ciò che le ha lasciato la defunta zia. A questo punto, i Dominguez si congratulano con lei e le confessano di essersi comportanti male solo per farle prendere questa scelta. Dopo aver saputo dei sospetti di Emilio, José Miguel decide di affrontare Julio. Quest’ultimo svela finalmente la verità: è suo figlio. Il Dominguez, però, non reagisce bene e gli chiede di lasciare Acacias. L’uomo racconta solo a Emilio tutta la verità.

Arantxa rivela a Cesareo la sua decisione e gli propone di partire con lei. Inizialmente il guardiano si fa prendere dal panico e non accetta la proposta. Durante la festa organizzata per la sua partenza e per il ritorno di Marcia, Cesareo annuncia di aver cambiato idea e di voler lasciare Acacias.