Una Vita anticipazioni dal 5 al 10 novembre: Mauro e Teresa lasciano Acacias

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Samuel decide di sposare Blanca, Mauro e Teresa lasciano Acacias

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, nel corso della prossima settimana, Jaime riprende finalmente conoscenza, ma non riesce a parlare e a muoversi. Fabiana viene a sapere sui giornali che l’uomo si trovava a casa di Cayetana al momento dell’incendio. Così, la domestica si reca in ospedale, al fine di conoscere la verità. Qui resta sconvolta, quando scopre che il ricco gioielliere si è sposato con Ursula. Fabiana decide di avre un confronto con la sua grande nemica, la quale conferma quanto ha appena scoperto. La madre di Cayetana comprende subito che a causare l’incendio è stata proprio la Dicenta. La domestica non riesce a trattenere la rabbia e le salta al collo. Dopo di che, chiede aiuto a Mauro per incastrarla, ma senza successo. Infatti, San Emeterio decide di lasciare Acacias insieme a Teresa, in quanto quest’ultima ha bisogno di stare vicina al mare per tornare in salute. Così, l’ispettore sceglie di trasferirsi con lei ad Antibes. In seguito, Ursula rivela a Samuel e Blanca che Jaime è stato interdetto dai medici e da ora in poi si occuperà lei delle decisioni familiari. Ma la figlia giura che riuscirà a fermarla. In realtà, la dark lady vuole di nuovo rinchiudere Blanca in manicomio. Samuel riesce a bloccarla comunicando di essere pronto a sposarla, assumendo così la sua patria potestà. La ragazza, però, in privato riprende il giovane per non averla informata prima. Poi capisce le sue buone intenzioni. Dopo di che, Samuel scopre che sta per tornare a casa il fratello Diego e appare subito felice, in quanto non dovrà più affrontare Ursula da solo. Mauro e Teresa lasciano Acacias e dicono addio al piccolo quartiere e a tutti i vicini. La coppia è pronta a iniziare una nuova vita.

Una Vita anticipazioni: Elvira manda una registrazione ad Arturo, Antonito nei guai

Rosina decide di assumere Carmen come cameriera. Casilda, però, teme di essere sostituita dalla collega. La vedova Hidalgo rassicura subito la domestica, affermando che le serve la presenza di Carmen solo per una cena. Acacias 38 è divisa in due: da una parte vi è chi trova assurdo omaggiare Cayetana, la quale ha dimostrato di essere una persona poco onesta quando era in vita, dall’altra parte vi sono coloro che ritengono giusto ricordare la dark lady. Arturo scopre che Felipe e altri non fanno più affari con Antonito. Così il colonnello decide di chiudere i rapporti con il figlio di Ramon. Il giovane Palacios riesce, però, a convincerlo a dargli altro tempo. In seguito, il Valverde chiede ad Antonito di seguirlo a casa sua, dove ci sono dei potenziali investitori. In realtà, si tratta di una trappola e Arturo porta Antonito a confessare le sue truffe, costringendolo a firmare un documento che lo vincola a saldare un debito con gli interessi. Se non salderà il debito, dovranno affrontarsi in un duello. Intanto, Elvira manda una registrazione al padre, attraverso la quale lo prega di farla tornare a casa. Attraverso una conversazione tra Adela e Genoveva, si capisce che tra la suora e Carlos non c’è mai stata alcuna storia. Infatti, il tutto è frutto dell’immaginazione della giovane. Intanto, la ragazza decide di lasciare il convento e si reca subito ad Acacias a comunicare la notizia a Simon. Lolita rivela alle sue amiche che c’è un motivo per cui non vuole avere una relazione con Antonito. Pare che una maledizione abbia in passato fatto morire i suoi familiari prima dei trent’anno.

Anticipazione Una Vita: un mese dopo la partenza di Mauro e Teresa

Ormai è passato un mese dalla partenza di Mauro e Teresa. Pablo chiede a Leonor di fare un viaggio insieme, in quanto vuole allontanarsi per un po’ da Acacias. Adela lavora da Susana come apprendista, mentre Arturo continua a chiedere denato ad Antonito. Il giovane Palacios riesce a ottenere altri due giorni di tempo e poi va da Victor alla ricerca di un prestito, ma senza successo. A questo punto, il figlio di Ramon pensa a una fuga per allontanarsi dai guai.