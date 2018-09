Una Vita anticipazioni: il commovente addio di Teresa e Mauro

Anticipazione Una Vita: Teresa e Mauro lasciano Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’addio di Teresa e Mauro. Infatti, la coppia lascia Acacias 38 per rifarsi una vita lontano dal piccolo quartiere spagnolo. Una decisione che arriva dopo varie svolte. Nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena per i protagonisti della soap spagnola. In particolare, assisteremo all’inaspettata uscita di scena di Cayetana. La dark lady di Acacias resta intrappolata nelle fiamme di un incendio causato da Ursula. La vedova di German, prima di scomparire, scopre di non essere stata realmente lei a uccidere Tirso. Ma questa scoperta non la rivelerà mai a Teresa. Quest’ultima, che anche lei si trova nell’abitazione di Cayetana al momento dell’incendio, viene fortunatamente salvata da Mauro. Al contrario, la dark lady resta intrappolata tra le fiamme e di lei non si sa più nulla. In particolare, viene trovato un pezzo del suo abito dopo l’incendio. Nessuno sa che fine abbia fatto Cayetana, tanto che viene appunto data per morta.

Una Vita anticipazioni: Teresa in ospedale, Cayetana scomparsa

Dopo la presunta morte di Cayetana, Teresa prende una decisione importante. La Sierra si trova in ospedale e il medico le consiglia di stare ancora a riposo per qualche giorno. Nonostante ciò, la maestrina appare molto ottimista. La donna chiede a Mauro di lasciare insieme Acacias e di vivere ciò che si meritano lontano dal quartiere spagnolo. Nel frattempo, mentre Ursula nega di essere la responsabile dell’incendio, San Emeterio e Felipe decidono di non aiutare Fabiana a smascherarla. Teresa è pronta a iniziare una nuova vita a fianco di Mauro, insieme al loro bambino. Infatti, ricordiamo che la Sierra è incinta. Prima della sua partenza, riceve la visita di Fabiana in ospedale.

Anticipazioni Una Vita: Teresa e Mauro salutano i loro vicini e lasciano Acacias

Fabiana va in ospedale, dove Teresa è ancora ricoverata. La domestica la saluta e le augura il meglio. La Sierra appare, però, abbastanza fredda. Intanto, la donna chiede a Mauro di portarla al mare e lui compra i biglietti per Antibas. Una volta uscita dalla struttura ospedaliera, la maestrina si prepara a lasciare finalmente Acacias. Teresa e Mauro salutano così tutte i vicini e lasciano così il piccolo quartiere. Il loro saluto è abbastanza commovente e i telespettatori probabilmente non riusciranno a trattenere le lacrime.