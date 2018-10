Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa scopre che Elvira è ancora viva

Anticipazione Una Vita: Maria Luisa trova indizi importanti su Elvira

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Maria Luisa scopre che Elvira è ancora viva. Infatti, presto assisteremo al suo ritorno. La figlia di Arturo finalmente riesce a tornare dal suo amato Simon. La giovane Valverde arriva troppo tardi, in quanto Simon ha ormai sposato Adela. Nel corso delle prossime puntate, sono tanti i colpi di scena che accadranno. In particolare, vediamo il maggiordomo avvicinarsi sempre di più all’ex suora, la quale decide di lasciare il convento per vivere ad Acacias. Per darle una vita migliore, Simon accetta di sposarla. Adela dichiara più volte di essere innamorata del figlio di Susana e di avere dei grossi problemi con il padre. Proprio per liberarla definitivamente dalla stretta dell’uomo, Simon decide di diventare suo marito. Ma ecco che Maria Luisa trova alcuni dettagli che la portano a scoprire che Elvira è ancora viva. Scendendo nel dettaglio, la giovane Palacios trova qualcosa di strano in un viaggio improvviso di Arturo. La fidanzata di Victor inizia ad avere dei dubbi e ha ragione. Infatti, il colonnello prima di questa inaspettata partenza riceve una lettera da Elvira, la quale rivela di essere stata ripudiata da Demir.

Una Vita anticipazioni: Maria Luisa scopre la verità su Elvira

Arturo ha costretto Elvira a sposare Demir. Quest’ultimo, però, libera la giovane Valverde che annuncia il suo ritorno ad Acacias al padre. Il Valverde decide così di partire per la Turchia, affermando a tutti i vicini di dover raggiungere l’Argentina per affari. Maria Luisa scopre che in realtà il colonnello è andato a Istanbul. Dopo di che, riesce a intrufolarsi nella sua abitazione, dove trova un quadro di Elvira. Maria Luisa comprende tutto: la sua amica è viva e ha sposato Demir in Turchia. Prima di rivelare quanto scoperto a Simon, la Palacios ne parla con Victor. Quest’ultimo le consiglia di farsi gli affari suoi e di lasciare libero Simon di sposare Adela.

Anticipazioni Una Vita: Simon sposa Adela e in chiesa riappare Elvira

Elvira decide, però, di rivelare tutti questi indizi a Simon. Quest’ultimo decide poi di sposare comunque Adela. Proprio durante il loro matrimonio, la Valverde fa il suo ingresso nella chiesa. Ormai è troppo tardi e così la figlia di Arturo sviene di fronte a tutti. Simon corre da lei, ma ora è il marito di Adela.