Anticipazioni Una Vita, Adela ossessionata da Simon: lui la sposa

Anticipazione Una Vita: la confessione inaspettata che Adela fa a Simon

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Adela si mostra sempre più ossessionata dalla storia d’amore nata tra Simon ed Elvira. Da quando la giovane Valverde risulta scomparsa, la suora è comparsa ad Acacias 38 per dare conforto all’ex maggiordomo. La ragazza viene accolta a braccia aperte da Simon, visto che entrambi stanno sopportando quanto accaduto a Elvira. Ma ben presto Adela appare come una persona con qualche piccolo problema mentale. Lei stessa confessa a Simon di non riuscire a distinguere ciò che è reale e ciò che non lo è. Questa confessione arriva dopo che il figlio di Susana legge un diario tenuto dalla giovane, la quale sceglie di non essere più una suora e di vivere ad Acacias. Tra le pagine di questo diario, Simon nota che Adela vorrebbe vivere la storia d’amore tra Simon ed Elvira. Scendendo nel dettaglio, la giovane racconta il rapporto tra i due innamorati mettendo se stessa al posto della Valverde.

Una Vita anticipazioni: Simon decide di sposare Adela

Adela sogna di essere il grande amore di Simon. La ragazza è rimasta fortemente attratta da questa storia, al punto da iniziare a immaginare di essere Elvira. L’ex maggiordomo se ne rende conto, ma non fa nulla per allontanare l’amica della Valverde, anzi pensa che sia giusto proteggerla. Ed ecco che Adela arriva a confessare a Simon di essere innamorata di lui. Il passato continua a perseguitarla, ma un matrimonio con il ragazzo le permetterebbe di essere finalmente libera. Così, l’ex maggiordomo decide di aiutarla, consapevole che lei nutre un sentimento molto forte nei suoi confronti. A questo punto, iniziano i preparativi per queste inaspettate e improvvise nozze. Ovviamente Adela non che esserne felice.

Anticipazioni Una Vita: Adela felice di diventare la moglie di Simon

Con l’aiuto di Susana, Adela organizza il suo matrimonio con Simon. I due si ritrovano finalmente sull’altare per le loro promesse di fronte a Dio. Vi anticipiamo che Elvira torna in scena proprio in questa occasione. Vi avevamo già rivelato, infatti, che la giovane figlia di Arturo Valverde è ancora viva! Pertanto, le cose non andranno esattamente come Adela sperava.