Anticipazione Una Vita: che fine ha fatto Elvira? La verità

Anticipazioni Una Vita: ad Acacias tutti sono convinti che Elvira sia morta, Simon distrutto

Nel corso delle ultime puntate di Una Vita andate in onda su Canale 5 i telespettatori hanno visto sparire nel nulla Elvira. La giovane Valverde avrebbe dovuto sposare Simon, ma il padre Arturo, contrario a questo matrimonio, l’ha fatta rapire. In seguito è arrivata una registrazione al figlio di Susana, attraverso la quale Elvira informa il suo amato di aver scelto di raggiungere Burak in Turchia per sposarlo, al fine di aiutare il padre economicamente. Ma Simon non ha mai realmente creduto a questa versione dei fatti e continua a fare di tutto pur di scoprire la verità. Ma che fine ha fatto la giovane Valverde? Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che presto Arturo fa passare per morta la figlia, tanto che vuole anche preparare un funerale. Il colonnello fa credere a tutti che un nubifragio ha portato Elvira, che si trovava sulla nave verso la Turchia, alla morte. Simon soffre molto di questa perdita e, intanto, si lega ad Adela, la suora con cui la Valverde ha legato in convento.

Una Vita anticipazioni: Simon sposa Adela, Elvira torna ad Acacias

Adela sta accanto a Simon e non vive più in convento. La giovane gli fa capire di essere in pericolo e l’unico modo per liberarsi del suo passato, che continua a perseguitarla, è quello di sposarsi. In realtà, l’ex suora sogna di poter prendere il posto di Elvira, in quanto è rimasta profondamente colpita dalla loro storia d’amore. Simon, pur di aiutarla, decide di convolare a nozze con lei, convinto che la sua amata sia morta. Intanto, Maria Luisa continua a indagare e si intrufola di nascosto in casa Valverde. Attraverso un dipinto scopre che Elvira potrebbe essere ancora viva. Nel frattempo, Simon sposa Adela e proprio quando si conclude il matrimonio appare nella chiesa Elvira, sconvolta. Il figlio di Susana corre subito dalla sua amata per aiutarla.

Anticipazione Una Vita: Elvira racconta dove è stata per tutto questo tempo

Elvira a casa dei Palacios racconta dove è stata tutto questo tempo. La ragazza racconta che suo padre l’ha rapita il giorno del matrimonio e l’ha costretta a registrare l’audio per Simon. Dopo di che ha dovuto sposare Burak, che però poi l’ha ripudiata per farla tornare ad Acacias. Tutti i presenti le rivelano che credevano fosse morta. Elvira è costretta a tornare a vivere con il padre. Arturo inizia a parlare male di Simon, il quale ha sposato Adela. Subito dopo, il colonnello le regala un anello con il fleur-de-lis, che significa lealtà. In questo modo, la Valverde sarà libera di fare ciò che vuole.