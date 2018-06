Una Vita anticipazioni spagnole: Simon si sposa, ma non con Elvira

Anticipazioni spagnole Una Vita: Simon sposa Adela, l’amica di Elvira

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Simon si sposa, ma non con la sua amata Elvira. Il figlio di Susana prende in sposa Adela, una donna che arriva ad Acacias proprio attraverso la giovane Valverde. Facendo il punto della situazione, Arturo decide di chiudere la figlia in convento. Proprio qui Elvira conosce Adela, la quale le promette di aiutarla a fuggire da lì. La giovane si fida subito della ragazza e le racconta la sua tormentata storia d’amore con Simon. Finalmente Elvira riesce a tornare nel piccolo quartiere spagnolo e porta con sé la sua nuova amica. Sin da subito, la nuova arrivata si lega al figlio di Susana. Ma Victor e Maria Luisa non credono alla sincerità della ragazza, che più volte appare instabile. Infatti, lei stessa confessa a Simon di avere qualche problema, in quanto a volte non riesce a distinguere la realtà dalla fantasia. In particolare, da quando è piccola sogna di essere una principessa e proprio per questo motivo suo padre ha deciso di metterla in convento. Adela inizia a scrivere un diario, dove parla della sua storia con il maggiordomo, ma in realtà si tratta della vita di Elvira.

Una Vita puntate spagnole: Simon chiede ad Adela di diventare sua moglie

Adela comprende di essersi follemente innamorata di Simon e, incoraggiata da Celia, gli dichiara il suo amore. Il maggiordono, si allontana da Elvira, poiché sembra che la loro storia non sia destinata a durare, a causa della presenza di Arturo. In seguito, la nuova arrivata confessa a Casilda e Lolita di aver ricevuto una dichiarazione d’amore da parte di Simon, mentendo. Nel frattempo, il figlio di Susana cerca di stare vicino alla giovane, la quale appare molto fragile. I due si baciano, ma Simon ricorda Elvira e la rifiuta. Ma ecco che il giovane si lascia andare e tra loro scatta il bacio. Però, Adela decide di tornare in convento e Simon decide di chiederle di sposarlo. Ovviamente la ragazza accetta. Intanto, Susana è contenta di questo matrimonio, così si allontenerà definitivamente da Elvira e non dovrà più avere problemi con il colonnello Valverde.

Una Vita: il matrimonio di Simon e Adela, il dolore di Elvira

Simon e Adela si sposano ed Elvira si presenta in chiesa affranta dal dolore, proprio quando il prete dà il permesso allo sposo di baciare la sua sposa. La giovane Valverde sviene e il figlio di Susana corre da lei, lasciando Adela sull’altare. Quest’ultima poi si presenta a casa del colonnello per parlare con Elvira, la quale le chiarisce che tra loro non c’è più un’amicizia. A questo punto, Adela le chiede di stare lontana da Simon, ormai suo marito. Intanto, però, il figlio di Susana non riesce a consumare il matrimonio con sua moglie, in quanto pensa anche a Elvira.