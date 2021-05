Una Vita anticipazioni dal 30 maggio al 5 giugno: nuovi misteri e minacce

Le anticipazioni di Una Vita segnalano nuovi misteri e minacce ad Acacias. Nelle puntate in onda da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno 2021, Mendez racconta a Felipe di aver ricevuto una lettera che Ursula ha scritto prima di morire. In questo messaggio, la Dicenta accusa proprio Marcia del proprio omicidio. A questo punto, il commissario inizia a sospettare anche di Santiago e decide di interrogarlo. L’Alvarez Hermoso tenta di rassicurare la Sampaio e di aiutarla a ricordare qualcosa sul fazzoletto trovato sulla scena del delitto. Intanto, Santiago minaccia Genoveva, dicendosi pronto a denunciarla alla polizia.

L’uomo le rivela che sulla pistola, utilizzata per uccidere Ursula, ci sono le sue impronte. Con questa rivelazione, tenta di costringerla a trovare un modo per far uscire di prigione Marcia. La Salmeron ha come unico scopo quello di allontanare Felipe dalla Sampaio. La dark lady non riesce, però, a convincerlo a lasciare il caso di Marcia. In questa circostanza, l’avvocato le fa intendere di non essere più convinto di volerla sposare. Il processo della Sampaio procede e Felipe chiede a Mendez 48 ore per confermare l’alibi. Genoveva, invece, convoca Velasco e gli ordina di commettere un nuovo omicidio.

Julio si aggira per le vie di Acacias e chiede informazioni sui Dominguez, generando sospetti in Emilio. In seguito si conoscono e il Pasamar decide di aiutarlo ad avere una foto di Bellita autografata. José Miguel comunica poi alla sua famiglia di aver rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood. Nel frattempo, Arantxa riceve una telefonata misteriosa, durante la quale appare sconvolta. La cameriera non rivela a nessuno cosa la sta preoccupando. Le anticipazioni di Una Vita svelano che José sorprende poi Julio mentre lo sta spiando e decide di metterlo alle strette.

Arantxa decide finalmente di confidarsi con Fabiana sulla chiamata misteriosa che ha ricevuto. In questo momento, il pubblico scoprirà che sua zia è morta e ha nominato tra i suoi eredi anche lei. Ma c’è una condizione: sia lei che i suoi cugini, per avere accesso all’eredità, dovranno occuparsi del casolare insieme. Dunque, qualora accettasse, Arantxa dovrebbe lasciare Acacias e i Dominguez.

Ildefonso fa i complimenti a Camino per il suo talento nel disegno, di fronte a Felicia. Quest’ultima offre, in seguito, una proposta di pace a Maite. Liberto, invece, sorprende Rosina nell’atelier. La donna vorrebbe vedere i quadri disegnati dalla pittrice parigina. Quando i due coniugi escono, il pubblico scoprirà che il nuovo disegno di Maite è un ritratto di Camino senza veli. La pittrice è gelosa del rapporto che si sta creando tra la Pasamar e Ildefonso, tanto che si lascia andare a una scenata. Rosina e Liberto fanno pace. Lui, però, appare preoccupato per qualcosa.

Jacinto, sentendosi in competizione con Servante, ordina uno stemma nobiliare. I due continuano a litigare sulla questione. In particolare, il primo è convinto di aver deluso i suoi avi perché se nel suo stemma c’è una capra vuol dire che non avrebbe dovuto fare il pastore di pecore. Tutto questo esaspera Marcelina.