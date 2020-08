Una Vita anticipazioni dal 30 agosto al 5 settembre: Alfredo smascherato

Una Vita, nel corso delle puntate in onda da domenica 30 agosto a sabato 5 settembre 2020, si arricchisce di momenti di suspense. Ramon rivela quanto accaduto con Alfredo Bryce a un giornalista. Un articolo accusa il marito di Genoveva di essersi intascato il denaro degli investitori di Acacias 38. A questo punto, gli abitanti del quartiere esultano. Il Palacios, però, consiglia loro di restare prudenti. Ovviamente la notizia uscita sul giornale fa infuriare non poco Alfredo, il quale non perde tempo e corre a minacciare Ramon. Non solo, questa situazione causa tensione tra il Bryce e Genoveva. Dopo di che, Ursula rivela al banchiere che Marcia lavora per lei e si occuperà di spiare Felipe. Genoveva non ne sa nulla, ma la Dicenta decide di collaborare con Alfredo, al fine di scoprire le prossime mosse dell’Alvarez Hermoso.

Anticipazioni Una Vita dal 30 agosto al 5 settembre: Alfredo viene smascherato, Felipe cerca di salvare Liberto

Liberto viene arrestato. Intanto, il giudice informa Felipe della presenza di un testimone, il quale è certo di aver visto il Seler abusare di Genoveva. Il marito di Rosina sa che questo testimone oculare non esiste e che si tratta di un tranello. Nonostante ciò, è preoccupato del fatto che il giudice potrebbe non concedergli la libertà su cauzione. Antonito e Lolita sostengono pubblicamente Liberto. La giovane coppia consiglia sia a Rosina che al Seler di pranzare insieme. La madre di Leonor, però, non riesce a perdonare il marito. La Rubio ammette di non gradire più la sua compagnia. Felipe è sempre più vicino al suo obbiettivo: conquistare Genoveva per aiutare i suoi vicini. L’avvocato chiede con insistenza alla Salmeron di raccontare la verità dei fatti sull’incontro che ha avuto con Liberto. L’Alvarez Hermoso, inoltre, spera che Genoveva possa convincere Alfredo a ritirare le accuse contro il Seler. Al momento, però, la Salmeron non sembra voler cedere alle sue richieste.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: la crisi tra Liberto e Rosina, Emilio soffre per la partenza di Cinta

La crisi tra Liberto e Rosina è ormai a un punto limite. Di fronte a questa situazione, il nipote di Susana decide di lasciare la loro abitazione per non crearle ulteriore sofferenza. Arantxa riesce a far ammettere a Cinta che è ancora innamorata di Emilio. Camino e Antonito leggono il diario del giovane ristoratore e scoprono che sta soffrendo molto per la partenza della Dominguez. I due hanno ora intenzione di aiutarlo. Fabiana, Agustina, Casilda e Susana si recano da Cinta per salutarla e le chiedono di cantare un’ultima volta per loro. Cesareo scopre che Valdeza, in realtà, non è una persona, ma una tenuta che si trova vicino a Santander.