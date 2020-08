Anticipazioni Una Vita: Rosina e Liberto tornano insieme? Lui scompare

Rosina e Liberto tornano insieme? Le anticipazioni di Una Vita annunciano ancora problemi per questa coppia. Il pubblico italiano ha assistito a una rottura tra questi due grandi protagonisti. Casilda ha beccato il Seler tra le braccia di Genoveva e questo tradimento non ha potuto non sconvolgere la madre di Leonor. Proprio per tale motivo, Rosina ha scelto di mettere fine al suo matrimonio con Liberto. Susana e Casilda, nelle prossime puntate, cercano di convincere la donna a riflettere sulla sua decisione. Nel frattempo, il Seler viene arrestato con l’accusa di abuso ai danni di Genoveva. Grazie all’intervento di Felipe, fortunatamente Liberto riesce a uscire di prigione. Nonostante ciò, comprende immediatamente di non poter recuperare il suo rapporto con Rosina. Così, il Seler lascia la loro casa, al fine di non creare ulteriori sofferenze alla moglie. Quest’ultima comprende che il marito è caduto in una trappola, ma non riesce comunque a perdonarlo per quanto accaduto. Ed ecco che nella sua vita torna Ignacio.

Una Vita anticipazioni: Rosina si ritrova con Ignacio e decide di lasciare Acacias

Brutte notizie per la coppia composta da Liberto e Rosina. Nella vita della madre di Leonor torna Ignacio! In pochissimo tempo, l’uomo riesce a riconquistare l’interesse della donna. I due si conoscono da tempo e per lui sembra essere arrivato il momento di fare un passo avanti con Rosina! La Rubio vive momenti di grande sconforto e si lascia consolare proprio da Ignacio, il quale le propone addirittura di lasciare insieme il quartiere di Acacias. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Rosina non accetta di andarsene con lui dal ricco quartiere. Nonostante ciò, decide lo stesso di organizzare un nuovo viaggio. Scendendo nel dettaglio, la Rubio annuncia di voler raggiungere sua figlia Leonor. Liberto fa di tutto pur di sorprendere la sua amata e di riportarla tra le sue braccia. Ma a nulla valgono le commoventi sorprese del Seler!

Anticipazioni Una Vita: Liberto vuole suicidarsi, Rosina prende una decisione

Liberto si rifugia nell’alcol dopo la rottura con Rosina. Una rivelazione commovente quella che la Rubio fa al marito quando gli comunica di essere pronta a lasciare Acacias. Ben presto, Susana scopre che il Seler vuole suicidarsi! La sarta inizia a preoccuparsi per il nipote, in particolar modo quando viene a conoscenza della sua scomparsa! Ebbene Liberto scompare senza lasciare tracce e questo suscita in Rosina grande preoccupazione. Il Seler si reca di fronte al fiume e inizia a scrivere i suoi pensieri su un foglio bianco. Improvvisamente a lui si avvicina proprio la Rubio, la quale comprende di non poter vivere senza averlo al suo fianco! Così, Liberto e Rosina tornano insieme nel ricco quartiere!