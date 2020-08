Anticipazioni Una Vita, Cinta lascia Acacias con Rafael? Emilio sorprende

La trama di Una Vita vede attualmente Cinta divisa tra Rafael ed Emilio. La giovane Dominguez si è allontanata dal Pasamar, dopo aver ricevuto una grandissima delusione. Il fratello di Camino, ascoltando il consiglio della madre, ha scelto di interrompere la sua relazione con la cantante. Ed ecco che subito dopo ciò, Cinta ha incontrato Rafael. Il musicista inizialmente si è presentato come un ricco imprenditore, dichiarando di essere il proprietario di una prestigiosa fabbrica tessile. Emilio ha mostrato subito la sua perplessità al riguardo e, dopo aver trovato una foto su un giornale, è riuscito a smascherarlo! Rafael, cercando di essere il più possibile sincero, ha confessato a Cinta la verità: in realtà è un musicista! Il giovane ha ammesso di aver mentito per avere l’opportunità di conquistare il cuore della Dominguez. Sebbene sia stata ingannata, la figlia di Bellita continua a fidarsi di Rafael. Proprio insieme a lui tenta di aiutare la sua famiglia, che sta affrontando una dura crisi economica. Esibendosi insieme al musicista, Cinta riesce a guadagnare un po’ di denaro. Di fronte alla giovane Dominguez è arrivata ora una grande opportunità: un tour in giro per la Spagna.

Una Vita anticipazioni, Cinta vuole partire insieme a Rafael: Emilio distrutto

Rafael ha comunicato da poco a Cinta che partiranno per un tour in giro per la Spagna. Bisogna fare attenzione a questa fase della trama, in quanto Emilio dimostra di essere assolutamente contrario alla partenza della Dominguez. Purtroppo il figlio di Felicia sente di non poter far nulla per portare Cinta a riflettere sulla sua decisione. Nel frattempo, Bellita decide di accettare la richiesta della figlia e le permette così di viversi questo tour. La nota cantante aiuta la figlia a fare i bagagli e le dà i suoi consigli: è convinta che diventerà una grande artista. Intanto, Emilio quando vede Cinta insieme a Rafael va su tutte le furie e fortunatamente Camino riesce a fermarlo!

Anticipazioni Una Vita: Cinta non parte con Rafael e resta insieme a Emilio

Emilio scrive sul suo taccuino i suoi sentimenti nei confronti di Cinta. Impossibile non notare la tristezza del Pasamar, che vive proprio male l’imminente partenza della sua amata. Ed ecco che proprio quando sta per partire, Cinta riceve il taccuino di Emilio e lo legge. Dopo aver scoperto quali sono i reali sentimenti del Pasamar, la giovane cantante prende una decisione: non partirà con Rafael! Il pubblico italiano vedrà la figlia di Bellita correre verso Emilio, con cui si scambia un bacio appassionato. Le parole scritte dal Pasamar le hanno toccato il cuore e ora non ha più intenzione di seguire Rafael in tour!