Anticipazioni Una Vita dal 23 al 29 agosto: Liberto arrestato, Rosina delusa

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda da domenica 23 a sabato 29 agosto 2020 annunciano che, dopo aver beccato Liberto insieme a Genoveva, Casilda corre via sconvolta. Il Seler la ferma ma, nel frattempo, arriva Rosina. Quest’ultima non prende affatto bene la situazione e Susana cerca di mettere la pace. L’ex sarta di Acacias scopre che Alfredo ha denunciato Liberto per abuso ai danni di Genoveva e chiede aiuto a Felipe. I due, però, non arrivano in tempo e il Seler viene portato via dalle guardie di fronte a Rosina. Grazie all’aiuto dell’Alvarez Hermoso, Liberto viene rilasciato dopo l’interrogatorio e corre dalla moglie, a cui chiede un’altra possibilità. La madre di Leonor, però, annuncia che il loro matrimonio è finito. Susana chiede a Rosina di non lasciare Liberto. Alla fine, la donna decide di dare al marito l’opportunità di spiegare quanto accaduto. Ma il Seler non fa in tempo a presentarsi all’appuntamento, poiché viene arrestato dalle guardie.

Una Vita anticipazioni dal 23 al 29 agosto 2020: Rosina lascia Liberto, il fidanzamento di Cinta e Rafael

Antonito rivela a Emilio di aver assistito a un bacio tra Cinta e Rafael. Il figlio di Felicia decide così di rinunciare all’amore che prova nei confronti della ragazza, che intanto dimostra di essere abbastanza confusa. Dopo di che, chiede ai genitori il permesso per partire con Rafael per la tournée. Sconvolta dalla notizia del loro fidanzamento, Bellita chiede del tempo per riflette. Nonostante i dubbi, la cantante acconsente. Rafael si vanta del fidanzamento di fronte a Emilio, che per sfogare la sua frustrazione scrive un componimento in prosa sui sentimenti che prova nei confronti di Cinta. Bellita propone, in seguito, di festeggiare al ristorante Nuovo Secolo la tournée di Cinta e Rafael. Durante il pranzo, il musicista annuncia che la partenza è stata anticipata. La notizia sconvolge non poco Emilio e Cinta. Intanto, Cesareo continua a indagare sul misterioso Valdeza e scopre, attraverso una foto su un giornale, che non si tratta di una persona, bensì di un luogo: la Tenuta Valdeza.

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Alfredo minaccia Ramon, Felipe e Marcia sempre più vicini

Ramon è convinto che Alfredo abbia truffato tutti e così cerca l’appoggio di Felipe per denunciare quanto accaduto alla polizia. Sebbene Antonito non sia d’accordo, Lolita fa visita a Genoveva per dimostrarle il suo sostegno. Intanto, l’Alvarez Hermoso rivela ai Palacios che gli archivi del Banco Americano sono stati distrutti da un incendio. La Salmeron poi si infligge delle lesioni per far ricadere la colpa su Alfredo. In questo modo, riesce a manipolare Lolita, che prende le sue difese. Alfredo consiglia a Ramon di smetterla di indagare, minacciandolo apertamente. Il Palacios non si lascia intimidire da queste minacce e decide di provare a smascherare una volte per tutte il Bryce, con l’aiuto di un giornalista. Nel frattempo, Felipe inizia a dare delle lezioni di spagnolo alla sua nuova domestica Marcia ed è impossibile non notare una certa complicità tra loro. In seguito, i telespettatori scopriranno che la giovane brasiliana è una spia di Ursula.