Una Vita, chi è Marcia: la nuova domestica di Felipe ha un segreto

Chi è Marcia Sampaio in Una Vita? Il pubblico italiano ha conosciuto la nuova domestica di Felipe proprio in questi giorni. La giovane brasiliana, interpretata dall’attrice Trisha Fernandez, è giunta ad Acacias per trovare lavoro. L’Alvarez Hermoso, alla ricerca di una nuova domestica dopo quanto accaduto ad Agustina, si è ritrovato sulla porta di casa sua Marcia. Colpito dal modo di fare della Sampaio, che parla portoghese, l’avvocato dichiara di essere stanco dei colloqui e decide di accogliere proprio lei. L’Alvarez Hermoso, inizialmente, specifica che la brasiliana sarà in prova per qualche giorno. Sin da subito, Felipe ammette di non avere alcun problema con il colore della sua pelle e le consiglia di recarsi in soffitta, dove Ursula le indicherà dove potrà dormire. I telespettatori dovranno fare attenzione a questa fase della trama, in quanto assisteranno a grandi svolte. In particolare, le anticipazioni annunciano che Marcia entra subito nel cuore di Felipe e questo scatena la rabbia di Genoveva!

Marcia conquista da subito il cuore di Felipe, il quale intanto si avvicina a Genoveva per smascherarla dopo la truffa. La Salmeron non nasconde la forte attrazione che prova nei confronti dell’Alvarez Hermoso, che però dimostra di essere sempre più interessato alla Sampaio. Dopo la morte di Celia, per la prima volta, Felipe riesce a riaprire il suo cuore a una donna. Attenzione, però, perché Marcia nasconde un segreto! La giovane brasiliana è una pedina di Ursula, la quale le chiede di spiare l’Alvarez Hermoso e di scoprire tutti i suoi piani. La povera Sampaio è costretta a cedere al ricatto di Genoveva e della Dicenta, a causa del suo passato. Fortunatamente, Felipe viene a conoscenza della situazione!

La nuova domestica di Felipe non è altro che una spia di Genoveva e Ursula. Le due donne, in questo modo, hanno la possibilità di spiare ogni mossa dell’Alvarez Hermoso. Marcia, però, decide di rivelare all’avvocato tutta la verità. Innamorata del vedovo di Celia, non riesce più a mantenere il suo segreto. Per tale motivo, la Sampaio confessa a Felipe di essere nata in Brasile e di essere stata costretta alla prostituzione e alla schiavitù. Le anticipazioni rivelano che Marcia fa sapere all’Alvarez Hermoso che è stata minacciata da Genoveva e Ursula. Ovviamente Felipe non può accettare che la sua domestica, per cui prova dei sentimenti molto forti, venga ricattata dalle due dark lady!