Una Vita dal 3 all’8 ottobre: Ildefonso umiliato, Felipe sceglie di partire

Nelle prossime puntate di Una Vita i vicini di Acacias prendono delle importanti decisioni. Le anticipazioni segnalano che Genoveva rivela a Felipe che ha ritirato la denuncia contro di lui. Non solo, gli fa sapere che non si opporrà all’annullamento del matrimonio. Dopo di che, dichiara a Javier Velasco di non avere più alcun interesse verso suo marito e lo bacia. Il perfido avvocato ha poi uno scontro con Laura, in quanto teme che li abbia traditi. La sua reazione non passa inosservata a Genoveva.

Intanto, Mendez fa sapere a Felipe di aver proposto un accordo a Laura, affinché cambi la sua testimonianza. Il commissario viene trasferito per il momento in un’altra sede e l’Alvarez Hermoso decide di avvicinarsi alla domestica per parlarle. La ragazza, spaventata, non intende collaborare. Genoveva assiste alla scena e intimidisce nuovamente la cameriera. Anche Velasco la minaccia, dandole un nuovo incarico, di cui non deve sapere nulla neanche la Salmeron. Nel frattempo, Felipe annuncia ai suoi amici che lascerà Acacias.

Dopo di che, Velasco dice a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle. Pertanto, la domestica viene licenziata. Felipe non si ferma, in quanto è convinto che sia la Salmeron la colpevole dell’omicidio di Marcia. Rivela, così, solo a Liberto e a Ramon di avere intenzione di partire e raggiungere Cuba, per avere finalmente un confronto con Santiago/Israel.

Marcos organizza una festa per inaugurare la casa nuova, ma Anabel si ubriaca e non riesce a controllarsi. Nel delirio, confessa a tutti il grande segreto di Ildefonso. La ragazza subito dopo si pente, ma ormai non c’è niente che possa fare per migliorare la situazione. Quando restano soli, ovviamente, Marcos la rimprovera e la obbliga a fare le sue scuse a Felicia. La situazione diventa insostenibile, perché Camino è sempre più nervosa dopo quanto accaduto, tanto che ha un’accesa lite con sua madre.

Quest’ultima viene cacciata via e poi si sente male. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Ildefonso e Camino litigano animatamente per la questione. Lui decide addirittura di chiudersi in casa per la vergogna. Anabel cerca di farsi perdonare dalla Pasamar, la quale non sembra intenzionata a farlo, né con lei né con Felicia. A consolare la ristoratrice ci pensa Marcos. La donna confessa di sentirsi responsabile di quanto sta accadendo a sua figlia e finisce per scambiarsi un bacio con il Bacigalupe.

Servante e Fabiana non hanno vinto il concorso delle pensioni, ma ricevono comunque un premio per la famiglia più simpatica. Casilda, Alodia e Marcelina si arrabbiano con i due proprietari perché non le hanno neanche ringraziate per l’aiuto.

Ramon e Antonito sono sempre più divisi a causa delle loro differenti idee politiche. Le rispettive mogli tentano di riportare la pace in casa Palacios.

José Miguel convince Bellita a incidere un disco. La cantante cerca di trovare un’idea originale per rendere la sua canzone più moderna.