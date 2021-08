Una Vita anticipazioni dal 29 agosto al 4 settembre: un’accusa di abuso

Continua a esserci tensione nel quartiere di Acacias nelle puntate di Una Vita che andranno in onda da domenica 29 agosto a sabato 4 settembre 2021. Le anticipazioni segnalano che Felipe si sente in colpa per la morte del figlio e si ubriaca. Il mattino dopo si ritrova nel letto accanto a Laura, ma non ricorda nulla. La domestica gli chiede un confronto, che però degenera in una lite furibonda, interrotta dall’arrivo di Genoveva. In lacrime, la ragazza confessa alla Salmeron che Felipe ha abusato di lei.

L’Alvarez Hermoso nega l’accusa, ma Genoveva è inflessibile e lo caccia di casa. Ora il suo obbiettivo è quello di screditare suo marito, tanto che informa le vicine di quanto è appena accaduto. La Salmeron paga profumatamente Laura per aver svolto questo compito. Poco dopo, la dark lady si introduce di nascosto nello studio del marito e prende alcuni biglietti scritti da Marcia.

Intanto, organizza con Javier Velasco la sua difesa al processo. Genoveva è davvero determinata a passare per innocente. Successivamente, Felipe ha un duro scontro con entrambi per le vie di Acacias. Ed ecco che la Salmeron continua a mettere in atto i suoi loschi piani e, questa volta, si ritrova a scrivere una lettera per l’Alvarez Hermoso, firmata ‘Marcia’.

Felicia riceve una lettera da una sua vecchia amica di Santander che mette a disagio Marcos. Quest’ultimo riesce a restare solo nel ristorante e ruba il messaggio. La ristoratrice cerca poi di scoprire il motivo per cui il Bacigalupe voglia stabilirsi ad Acacias e decide di affrontarlo. Sa che ha mentito, anche perché le ha dato conferma la sua amica Marcela Zamora.

Nel frattempo, Felicia intuisce che tra Camino e Ildefonso c’è qualcosa che non va. Non solo, notando la vicinanza tra sua figlia e Anabel, inizia a temere che nascere più di un’amicizia tra loro. Marcos, in seguito, ammette di non aver incontrato Felicia per caso, ma di essersi recato a Santander per chiedere informazioni su di lei, in quanto non è mai riuscito a dimenticarla.

Sebbene abbia compreso ciò, secondo le anticipazioni di Una Vita, la ristoratrice ammette di voler con lui solo un rapporto di amicizia. Il rapporto tra Camino e Anabel si fa sempre più importante. La giovane Bacigalupe, però, scandalizza la Pasamar quando le svela qualche consiglio per rendere più piccante la sua vita matrimoniale.

Ildefonso inizia a provare una certa gelosia nel vedere sua moglie così vicina ad Anabel. Ma si ritrova poi a dover affrontare le domande di Camino, la quale vuole sapere il motivo per cui non cerca di avere contatti fisici con lei.

Servante si comporta in modo strano con Fabiana e improvvisamente le chiede di sposarlo. In realtà, l’ex portinaio vuole solo prendere parte a un concorso delle pensioni. La madre di Cayetana accetta di fingere di essere sua moglie per vincere all’evento.

Il principe Izem si presenta a casa di Rosina e Liberto per chiedere Casilda in sposa. La domestica, però, dice al ragazzo di non avere alcuna intenzione di sposarlo e seguirlo nel deserto. Il nuovo arrivato non vuole rinunciare a lei, nonostante ciò. Va via e poi torna ancora ad Acacias rilanciando l’offerta di cammelli per Casilda. Liberto è spiazzato di fronte a questa insistenza.

Ramon decide di candidarsi alle elezioni e i suoi amici gli promettono il proprio voto. Rosina, però, vorrebbe impedire a Liberto di votare per lui, in quanto non sopporta i liberali. Intanto, Armando presenta a tutti il suo amico francese Jacques, che riesce a farsi notare per la sua galanteria. Intanto, Armando dà ad Antonito un parere negativo sulla sua intenzione di entrare in politica.

Il marito di Lolita, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e appare sempre più deciso a raggiungere il suo obbiettivo. Intanto, Bellita chiede ai vicini di aiutarla a organizzare per José Miguel un pomeriggio divertente, tra balli e musica. L’attore, però, dimostra di essere stanco a causa di queste continue iniziative della moglie.