Una Vita anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile: Santiago ferito, nuove crisi

Novità nel quartiere di Acacias 38 secondo le anticipazioni di Una Vita. Nel corso delle puntate in onda da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile 2021, non mancano le minacce e i momenti tesi. Dopo l’arresto di Cristobal, Felipe decide di affrontare Ursula, accusandola di essere stata lei a trovare il criminale. L’avvocato è convinto che la Dicenta volesse far uccidere Genoveva. Di fronte a questa accusa, l’ex istitutrice nega. L’Alvarez Hermoso, però, le promette che farà il possibile pur di vederla finire in prigione. In seguito, Felipe confessa a Liberto di avere qualche dubbio sulla buona fede della Salmeron. Completamente fuori di testa, Ursula invece si intrufola in casa della Salmeron e ruba un ritratto. Temendo un’aggressione da parte di Ursula o di Cristobal, Genoveva chiede a Felipe di restare da lei a dormire.

Non sa che, intanto, la Dicenta sospetta della sua alleanza con Santiago. L’ex istitutrice torna, infatti, a minacciarla, facendole sapere di essere in possesso di informazioni compromettenti sul suo conto. Questa volta, Genoveva prende sul serio le minacce. I suoi timori passano in secondo piano quando riceve un invito a un ricevimento a palazzo reale dal Ministero della guerra. Santiago, invece, torna alla pensione ferito e, naturalmente, Marcia non può non preoccuparsi. L’uomo le rivela di aver avuto una lite al mercato con un garzone. Cesareo gli consiglia poi di stare lontano da Il Guanto e Santiago reagisce in malo modo.

Il vigilante inizia a sospettare che l’uomo sia coinvolto in qualcosa di pericoloso, ma decide di non rivelare nulla a Marcia per il momento. Non passa troppo tempo e Cesareo decide di confessare la verità a Marcia. Quest’ultima scopre così che suo marito sta frequentando le bische clandestine e poi trova in un cassetto una busta piena di soldi. Nonostante ciò, fa finta di nulla. Santiago, però, si accorge di tutto e così si fa avanti, confessandole di aver guadagnato quel denaro con il gioco d’azzardo. Le promette, comunque, che starà lontano dalle bische.

Felicia riceve un quadro realizzato da Camino. Sorpresa dal suo talento, decide di permetterle di continuare a seguire le lezioni di Maite. Quest’ultima, successivamente, evita un bacio con la Pasamar. Dopo di che, propone a Felicia di far studiare la figlia all’Accademia delle Belle Arti. Maite mostra a Camino l’ultimo quadro che ha dipinto a Parigi, lasciandola senza parole. Sconvolta, ma anche affascinata, la giovane Pasamar osserva sbalordita l’opera che riprende due donne senza veli abbracciate. La pittrice parigina riesce nuovamente ad attirare l’attenzione su di sé quando appare a suo agio insieme alle domestiche. Questo suo atteggiamento infastidisce Rosina e Felicia. Maite, da parte sua, non intende assolutamente cambiare i suoi modi e, nel frattempo, si avvicina sempre di più a Camino.

Cinta rivela alla sua famiglia di aver ricevuto un’offerta per esibirsi in teatro, ma con Emilio le cose non procedono bene. Il giovane Pasamar attende con gioia l’arrivo di Cinta al pranzo che ha organizzato per lei. La ragazza, però, non si presenta. Così continuano le incomprensioni per questa giovane coppia. Convinta di essersi liberata del padre e di Arantxa, Cinta invita Emilio a casa sua. Qui la domestica, però, becca i due innamorati in atteggiamenti intimi.

Margarita fa visita a Bellita ed ecco che i telespettatori la vedranno versare una polvere misteriosa nel tè. La cantante si concentra su questa nuova amicizia, trascurando José Miguel, il quale ha una nuova parte da protagonista nell’opera teatrale. Il Dominguez appare risentito di fronte al comportamento della moglie, che trascorre tutto il suo tempo con Margarita.

Dopo essere stato rimproverato da Fabiana, Servante decide di invitare Rosina al suo salotto letterario. La Rubio, però, riesce ad annoiare tutti con il suo intervento. Intanto, Arantxa accetta il corteggiamento di Cesareo, con cui decide di partecipare a una festa. Proprio a causa dei monologhi noiosi di Rosina, i domestici boicottano il Salon Servanteu.