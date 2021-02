Una Vita, Santiago ferito: ecco da chi, Marcia trova i soldi nascosti

Santiago viene gravemente ferito nelle prossime puntate di Una Vita e inizialmente tutti i sospetti cadono su Genoveva. La verità, però, è un’altra. Le anticipazioni rivelano che l’uomo inizia a rendersi conto dell’immenso potere che ha la Salmeron, la quale è stata capace di mettere sotto scacco Ursula. Per tale motivo, inizia a cercare un modo per allontanarsi definitivamente da Acacias con Marcia. Il rapporto tra i due diventa sempre più importante. La Sampaio, vedendo Felipe e Genoveva felici insieme, prova non poca sofferenza. Ed ecco che si rifugia ancora tra le braccia di Santiago, che appare davvero innamorato. L’uomo fa di tutto affinché l’ex domestica brasiliana sia felice. A questo punto, chiede dei soldi a Genoveva per lasciare Acacias.

Ma la Salmeron ora non vuole assolutamente che i due abbandonino il quartiere ora. Il motivo? Felipe è sempre più vicino a lei proprio perché si ritrova ogni giorno a vedere Marcia e Santiago uniti. Pertanto, se la coppia dovesse andar via, l’Alvarez Hermoso potrebbe non cercare più consolazione tra le sue braccia. Santiago, però, non ha intenzione di fermarsi e così si mette alla ricerca di soluzioni per ottenere i soldi necessari per lasciare Acacias. Un giocatore d’azzardo riesce ad attirare l’attenzione dell’uomo e Cesareo assiste alla scena. Improvvisamente Santiago torna alla pensione gravemente ferito.

Dopo le minacce di Genoveva è impossibile non pensare che dietro quanto accaduto ci sia lei. Marcia inizia ad avere paura e cerca di scoprire la verità. L’uomo tenta di non dare importante alle sue ferite di fronte alla Sampaio, a cui assicura di aver avuto un litigio a causa di una questione lavorativa. Marcia, però, non riesce a credergli e fa pressioni su Cesareo, per scoprire quanto realmente è successo al marito. Il vigilante confessa alla Sampaio che Santiago sta frequentando le sale da gioco. Non solo, la donna scopre che l’uomo sta nascondendo tantissimi soldi!

Infatti, Santiago torna alla pensione gravemente ferito dopo aver litigato con dei giocatori d’azzardo! Di fronte alla scoperta fatta da Marcia, l’uomo assicura di aver lasciato le bische e di aver cercato di trovare il denaro per lasciare insieme Acacias. La Sampaio decide di perdonarlo, nel momento in cui le promette che non giocherà più.

Intanto, Genoveva sta conquistando sempre più potere nel quartiere spagnolo, soprattutto dopo aver umiliato davanti a tutti i vicini Ursula! Ma deve stare molta attenta, poiché la Dicenta non ha alcuna intenzione di uscire da questa guerra da sconfitta!