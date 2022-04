Una Vita anticipazioni dal 24 al 30 aprile: una relazione segreta, sotterfugi

Le nuove anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano importanti svolte. Aurelio chiede a Natalia di frequentare Pierre Caron per l’interesse della loro società, ma lei preferisce accettare l’invito a cena di Felipe. Genoveva fa sì che Rosina veda la coppia entrare nel ristorante Nuovo Secolo e finge di essere sconvolta. La serata romantica di Natalia e Felipe diventa subito oggetto di pettegolezzi tra gli abitanti di Acacias. Nel frattempo, Aurelio e Genoveva si avvicinano sempre di più, al punto che diventano amanti! A fare il primo passo è il messicano.

Intanto, Felipe confessa a Natalia di voler andare piano con la loro relazione, in quanto non vorrebbe che la passione arrivi a compromettere un eventuale futuro insieme. La ragazza racconta tutto a Genoveva, la quale non prende bene la notizia e le consiglia di usare Pierre Caron per far ingelosire l’avvocato. Lei, però, tentenna e questa volta sembra non voler seguire i suoi consigli. Quello che nessuno di loro sa è che Caron, in realtà, lavora sotto gli ordini di Marcos, che lo paga per mettere in atto i suoi piani contro Natalia.

Mendez decide di indagare meglio sulla morte di Felicia, persuaso da Felipe, e sembra scoprire qualcosa che potrebbe scagionare la Quesada. Ma ecco che Pierre Carone accusa Natalia di spionaggio e minaccia di denunciarla se non accetterà le sue condizioni. Vuole reclutarla come spia per conto dei francesi e Aurelio è molto preoccupato per lei. A questo punto, Genoveva escogita un piano per far sparire la messicana ed evitare il peggio. Invece, Miguel scopre che Marcos e Aurelio stanno sfruttando la loro società per vendere armi ai francesi e ai tedeschi.

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022, Roberto convince Sabina a non costituirsi e a far finta che l’articolo sui due ladri non li abbia toccati. A questo punto, la ristoratrice inizia ad avere dei forti sospetti su Daniela. In particolare, crede che stia collaborando con la polizia e decide di mettere in guardia suo marito. Poco dopo, Roberto si impossessa del portafogli di Marcos, attraverso un sotterfugio. Il signor Olmedo confessa a Miguel cosa ha appena fatto e gli rivela di aver trovato una misteriosa combinazione del Bacigalupe. Il giovane avvocato, intanto, riceve l’ennesima delusione da Anabel e decide di invitare Daniela a cena, ricevendo un rifiuto.

José Miguel e Bellita rimangono fuori tutto il giorno per incidere il disco e Alodia approfitta della loro assenza per pranzare con Ignacio come una vera coppia. Successivamente, la domestica becca il ragazzo in compagnia di un uomo sospetto. Decide, per tale motivo, di fermarsi a casa dei Dominguez fino a tardi e lo sorprende mentre tenta di uscire di nascosto. Per confonderla, Ignacio le confessa di amarla e la bacia. Fabiana e Casilda sono sempre più preoccupate per Alodia, tanto che cercano di convincerla a non buttarsi a capofitto in una relazione con il nuovo arrivato.

Lei, però, ormai sembra completamente presa da Ignacio e non ascolta più nessun consiglio. Imbrogliando ancora i Dominguez, il ragazzo riesce a raggiungere l’amico Florencio per concludere il loro losco piano. Intanto, Bellia inizia a usare le erbe acquistate nella bottega di Lolita che sembrano darle nuova forza. Dopo aver notato questi risultati, Rosina decide di comprare anche lei lo stesso prodotto, ma beve una quantità spropositata nell’infuso.

Soledad accetta di partecipare all’attentato dopo tutte le minacce ricevute da Fausto. Dopo di che, la domestica implora Marcos di lasciare Acacias. Il Bacigalupe, però, non ha alcuna intenzione di andare via, anche se questo significasse perderla. Successivamente, scopre che Anabel si è preso gioco di lui. Così, chiede a Miguel di cercarla, ma ottiene solo un rifiuto. Subito dopo, fa una chiamata misteriosa.

Dopo aver parlato con Ramon, Antonito decide di moderare i toni durante il Congresso. Nel frattempo, Leonardo – ex compagno della cellula anarchica di cui faceva parte anche Soledad – inizia a spiare il giovane politico. Quest’ultimo teme il nuovo sciopero degli operai e ne parla con suo padre. Intanto, Fabiana si mostra benevola nei confronti di Servante e questo insospettisce sia Jacinto che Casilda.