Una Vita anticipazioni dal 24 al 29 maggio: arresti e scoperte sconvolgenti

Cosa accade nelle puntate che andranno in onda durante la prossima settimana: Marcia finisce in carcere e Felipe prende le sue difese, Bellita scopre la verità su Margarita, Liberto becca la Pasamar con la pittrice parigina

Cosa accade nelle prossime puntate di Una Vita? Le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 24 a sabato 29 maggio 2021 segnalano l’arresto di Marcia e molto altro. Pochissime persone prendono parte al funerale di Ursula in chiesa. Nella pensione Fabiana organizza un piccolo brindisi per ricordare la defunta e per salutare Marcia e Santiago, i quali sono pronti a partire per Cuba. Ma, proprio mentre la coppia si congeda dagli amici, arriva Mendez. Marcia viene arrestata per l’omicidio di Ursula, senza che Santiago possa fare nulla. L’uomo si reca subito da Genoveva, convinto che ci sia il suo zampino dietro quanto è appena accaduto. Felipe viene a conoscenza della situazione e si offre di prendere le difese di Marcia in tribunale. Disposto a tutto pur di aiutare la Sampaio, Santiago accetta.

Così, l’avvocato interrompe l’interrogatorio della sua amata e annuncia che sarà lui a difenderla. Nel frattempo, Santiago pensa di dichiararsi colpevole dell’omicidio di Ursula per far uscire Marcia di prigione. La pozione della Sampaio si aggrava, in quanto Mendez ha una nuova prova contro di lei, proprio come aveva progettato la Dicenta! Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Genoveva invita Velasco a casa e gli propone di assumere la difesa di Marcia. Felipe lo vede uscire dal palazzo e inizia una nuova discussione con la Salmeron, che gli chiede di lasciare il caso della Sampaio.

Il commissario Mendez fa sapere a José Miguel che Margarita e Alfonso Carchano si trovano dietro le sbarre. La donna ha già confessato il tentativo di avvelenamento ai danni di Bellita. Quest’ultima sente qualcosa al riguardo e chiede spiegazioni a suo marito. Di fronte alle sue insistenze, José Miguel decide di rivelare alla moglie la verità su Margarita. Questo provoca nella cantante stress sia fisico che emotivo. Con il trascorrere dei giorni, fortunatamente, la Del Campo migliora e annuncia che non sporgerà denuncia contro Margarita. Intanto, Julio – il forestiero arrivato ad Acacias – indaga sui Dominguez con Servante e Jacinto. Il ragazzo riesce ad attirare l’attenzione di Emilio. Bellita cambia idea e decide di denunciare sia Margarita che Alfonso.

Maite si ingelosisce quando vede Camino e Ildefonso che si divertono insieme. La pittrice non riesce a nascondere alla sua amata questa sua gelosia. La Pasamar è sconcertata dalla reazione della sua amata e così decide di andare a trovarla. Proprio mentre Camino e Maite si stanno riappacificando, Liberto arriva nell’atelier e le becca insieme!

Solo dopo aver speso molti soldi per far stampare i biglietti da visita con il nuovo cognome, Servante viene a sapere che Gallo – il suo vero cognome – è di nobili origini. In seguito, insieme a Jacinto, l’ex portinaio di Acacias 38 intende realizzare uno stemma di famiglia, in quanto credono entrambi di avere delle nobili origini.