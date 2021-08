Una Vita anticipazioni dal 22 al 28 agosto: Genoveva perde il bambino

Brutte notizie per la Salmeron, che giura vendetta contro Felipe dopo aver saputo che la sua gravidanza si è interrotta; intanto, un attentato preoccupa non poco Carmen

Decisioni e tristi epiloghi cambiano le esistenze dei protagonisti di Acacias nelle prossime puntate di Una Vita, in onda da domenica 22 a sabato 28 agosto 2021. Dopo la crisi, i medici fanno sapere che Genoveva è fuori pericolo. Nonostante, c’è preoccupazione per l’elevata pressione sanguigna, che potrebbe causare una pre-eclampsia durante il parto. Ed ecco che la Salmeron accusa in ospedale una grave crisi respiratoria.

Il dottore informa Felipe che la vita di Genoveva e del loro bambino sono a rischio. La donna, infatti, resta ricoverata in gravi condizioni. Per augurarle una pronta guarigione, le vicine organizzano una preghiera collettiva. L’Alvarez Hermoso si sente in colpa e i suoi amici lo sostengono, confermandogli anche che Mendez non indagherà sull’accaduto.

Dopo lunghe ore di attesa, il dottor Lugones rivela a Felipe che Genoveva è fuori pericolo, ma ha perso suo figlio. Di fronte alla notizia, l’avvocato appare devastato. Quando la Salmeron scopre quanto è appena accaduto al suo bambino, contatta Velasco e gli chiede alleanza per la sua vendetta. Ora il suo obbiettivo è quello di distruggere Felipe, ritenuto da lei l’unico responsabile dell’incidente.

Genoveva è intrattabile: quando le vicine si recano a farle visita le caccia in malo modo, accusandole di essere delle pettegole. Intanto, Marcos e Felicia si chiariscono e lui organizza un pranzo al ristorante con Rosina, Liberto e sua figlia Anabel. Quest’ultima, con la sua dolcezza, conquista tutti. In particolare, Julio, non appena la vede, resta colpito. La ragazza conosce poi Camino e Ildefonso, con cui pranza al Nuovo Secolo.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Carmen è preoccupata per la decisione di Ramon di entrare in politica. Gli anarchici hanno, infatti, causato un altro attentato dal barbiere dove solitamente si reca suo marito. A questo punto, la donna teme possa accadergli qualcosa. Nel frattempo, il Palacios sogna il suo primo comizio.

Fabiana, ormai stanca, rimprovera Rosina per il suo comportamento all’interno della pensione. Per ringraziarla, insieme a Liberto, la Rubio le fa un regalo. La madre di Cayetana resta senza parole di fronte a questo gesto. Casilda, intanto, chiede a Rosina di potersi assentare per tornare al paese, ma riceve un bel no. Ad Acacias arriva un giovane vestito da berbero, che cerca proprio la domestica.

Quando lo incontra, Casilda tenta di nascondersi. Il nuovo arrivato è Izam, conosciuto dalla cameriera durante il viaggio in Marocco. Il ragazzo si è invaghito di lei, ma sembra non essere corrisposto.

In casa Dominguez procedono le lezioni di inglese e arriva la notizia sull’arrivo di Golden, il quale vuole partire con loro per gli Stati Uniti. Bellita, però, sembra non avere alcuna intenzione di lasciare la Spagna, sebbene ormai si sia rassegnata, anche perché non può dimenticare che suo marito l’ha seguita durante la sua carriera. Alodia finalmente decide di agire e confessa a José Miguel la verità su Bellita.

Il Dominguez, però, non riesce a crederle. Ben presto, capisce che questa è la realtà dei fatti e così accetta di restare in Spagna insieme a lei, cedendo il suo posto a Julio, il quale vorrebbe iniziare una carriera nel mondo del cinema.

Servante ha intenzione di prendere parte a un concorso sulle pensioni, ma Alodia gli fa sapere che solo quelle gestite da coppie sposate possono parteciparvi.