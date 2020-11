Una Vita anticipazioni dal 22 al 27 novembre: fuori la verità grazie a Tano

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che alcuni protagonisti aprono finalmente gli occhi. Nel corso delle puntate in onda da domenica 22 a venerdì 27 novembre 2020, tutti i vicini di Acacias 38 prendono parte al rinfresco a casa di Felipe, il quale ha deciso di rendere ufficiale la sua relazione con Marcia. Ed ecco che avviene il colpo di scena: Marcia risulta scomparsa nel nulla. L’avvocato non può sapere, ovviamente, cosa è realmente accaduto: la brasiliana è stata portata via dal quartiere da un uomo misterioso. L’Alvarez Hermoso ricorda la tristezza che la sua amata aveva manifestato prima dell’evento e così pensa che abbia lasciato Acacias di sua spontanea volontà. Dopo di che, Felipe becca Ursula per strada e le domanda, con tono minaccioso, cosa sa sulla sparizione di Marcia. In effetti, l’ex istitutrice di Cayetana ha molto a che fare con l’improvvisa scomparsa della brasiliana! L’Alvarez Hermoso appare fortemente dispiaciuto, poiché crede che la Sampaio abbia deciso di abbandonarlo.

Felipe apre finalmente gli occhi grazie all’aiuto di Tano, il figlio che adottò con Celia. Il giovane, che attualmente vive a Vienna, invia una lettera al padre, annunciando che non potrà andarlo a trovare. Inoltre, il ragazzo comunica all’avvocato che ha ricevuto proprio da Marcia il biglietto del treno per raggiungerli ad Acacias. La brasiliana, infatti, avrebbe voluto fare una sorpresa a Felipe per il loro fidanzamento, invitando Tano nel quartiere. A questo punto, l’Alvarez Hermoso capisce che la Sampaio non è scappata, ma che è stata rapita. Della stessa opinione è Mauro, il quale decide di iniziare a indagare attraverso le sue conoscenze e le sue esperienze da ispettore.

Per volere di Lolita, in casa Palacios si effettua il rito di purificazione. La Casado vuole rispettare le usanze di Cabrahigo. Intanto, però, Carmen è costretta a sopportare le provocazioni della nuora. Nel frattempo, Ramon crede che sua moglie sia incinta, dopo aver notato alcuni suoi strani atteggiamenti. Ma resta deluso quando scopre che la donna non è in dolce attesa. Carmen, in realtà, non sopporta più l’atteggiamento di Lolita, con cui è sempre più ai ferri corti. Sembra proprio che il rapporto tra le due si sia rovinato.

Felicia ha accettato la proposta di matrimonio di Ledesma, per salvare suo figlio dalla denuncia certa. Pertanto, si ritrova costretta a passeggiare per le vie di Acacias a braccetto con l’uomo, sotto lo stupore di tutti i vicini. Jacinto non sa come rifiutarsi di prendere parte agli allenamenti con Arantxa, così inventa alcune scuse insensate.