Una Vita anticipazioni dal 22 al 26 novembre: un delitto, sospetti e bugie

Nuovo omicidio ad Acacias nelle puntate di Una Vita che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 novembre 2021. Velasco si scaglia contro Genoveva dopo aver intuito il suo tentativo di avvelenamento. Il perfido avvocato tenta di ucciderla con un attizzatoio, ma Laura arriva in tempo e lo uccide, con un colpo di pistola alla schiena. Ora la Salmeron si sente libera da ogni ostacolo e accoglie in casa Felipe. Quest’ultimo cerca di scoprire qualcosa sul loro passato insieme e lei gli racconta solamente che sono marito e moglie.

La dark lady di Acacias 38 ha la sensazione che finalmente possono essere una coppia felice. L’Alvarez Hermoso considera anche l’idea di fare una seconda luna di miele, siccome lui non ricorda la prima. Nel frattempo, l’avvocato non sa che Genoveva sta avvertendo vicini e domestici, in modo che non raccontino nulla sul loro passato a Felipe. La Salmeron fa leva sulle considerazioni fatte dai medici e resta così l’unica a poter controllare le informazioni che riceve suo marito.

Improvvisamente, l’Alvarez Hermoso trova in un cassetto un fazzoletto che porta le iniziali di Marcia. Nonostante tutto, Genoveva accetta che Ramon incontri Felipe, così che possano riconciliarsi. Durante una riunione con Liberto e il Palacios, l’avvocato dimostra di essere molto curioso, tanto che chiede di conoscere il loro pensiero sul suo rapporto con Genoveva.

Anabel annuncia a Camino che i loro genitori si sono sposati e che da oggi in poi saranno sorellastre. Proprio quanto fa questa rivelazione, ha modo di conoscere Maite, appena tornata ad Acacias. La giovane Bacigalupe promette che questa volta manterrà il silenzio, intuendo subito la situazione. Intanto, Miguel continua a corteggiare la giovane. Marcos e Felicia tornano in seguito ad Acacias, dalla loro luna di miele.

Anabel approfitta del loro ritorno per chiedere alla ristoratrice di riappacificarsi con Camino. Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita segnalano che in questa settimana Maite rivede Liberto, con lo scopo di riscuotere i soldi che ancora le doveva. La pittrice parigina gli fa sapere di essere tornata ad Acacias per prendere Camino.

Dopo averlo finalmente smascherato, con l’aiuto di Jacinto, José Miguel fa in modo che il truffatore Puerta venga arrestato. Bellita ancora non ha ritrovato la voce e così il Dominguez si convince del fatto che la sua esibizione debba essere sospesa. Intanto, la coppia riceve anche una lettera di Cinta.

Commossa dalle parole della figlia, Bellita decide di non annullare il suo concerto e di sperimentale nuovi trattamenti, in modo che possa ritrovare la sua voce in tempo. Vicini e domestici sono sempre più sospettosi riguardo a ciò che sta accadendo in casa Dominguez. Rosina, addirittura, chiede a Casilda di indagare un po’.