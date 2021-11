Una Vita anticipazioni, chi rapisce Felipe e Genoveva: lei cade in trappola

I due partono per una seconda luna di miele, ma vengono rapiti e trasportati in un luogo oscuro

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe e Genoveva vengono rapiti! Facendo il punto della situazione, l’Alvarez Hermoso si è risvegliato dal coma con un’amnesia, dopo essere stato avvelenato da Laura. L’avvocato sembra non ricordare nulla degli ultimi anni, tanto che non riconosce la Salmeron. Non sapendo, dunque, ciò che è davvero accaduto con lei, Felipe si lascia andare alle sue cure. Ovviamente, questa situazione non piace per nulla ai vicini, soprattutto a Liberto. Quest’ultimo è convinto che la Salmeron stia appunto sfruttando l’amnesia del suo amico.

Non può, però, rivelargli come stanno davvero le cose, in quanto potrebbe sconvolgerlo. Ed ecco che, dopo aver eliminato definitivamente Velasco, Genoveva può dirsi felice di questa svolta. Con il passare del tempo si rende conto che c’è qualcosa che non va: qualcuno di misterioso la sta spiando. Chiede così a Cesareo di stare attento e, intanto, inizia anche ad avere dei dubbi sull’amnesia di Felipe. Infatti, la Salmeron teme che il marito stia mentendo per vendicarsi di lei.

Si scopre che la persona che la sta spiando è Santiago/Israel, tornato ad Acacias per ottenere finalmente la sua vendetta. Ma, inconsapevole di ciò, la dark lady ha un nuovo confronto con l’Alvarez Hermoso, che porta entrambi a prendere un’importante decisione. Felipe affronta una volta per tutte Genoveva e ribadisce di non ricordare nulla degli ultimi anni. Ora la sua unica intenzione è quella che siano felici insieme.

Durante una visita di Ramon a Felipe, Genoveva ha la conferma che cerca e si rende conto che la sua amnesia è reale. Pertanto, la Salmeron si fida nuovamente dell’avvocato, liberandosi da ogni dubbio. A questo punto, gli propone di ripetere il viaggio di nozze. Chiaramente, la dark lady deve fare qualche modifica, per evitare che lui riacquisti la memoria.

Liberto è davvero stufo di questa situazione, ma ormai la coppia completa i preparativi per la luna di miele e parte. Genoveva, però, non sa che Santiago sta chiedendo informazioni sul loro viaggio. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che, proprio mentre stanno raggiungendo la loro destinazione, vengono rapiti!

I rapitori li rinchiudono in una tana e il confine sembra unirli ancora di più. Qui Felipe promette a Genoveva che farà di tutto per tirare entrambi fuori di lì, costi quel che costi. Con terrore, la Salmeron scopre l’identità del rapitore: è Santiago Becerra! Bisognerà fare attenzione a questa fase della trama, in quanto Genoveva cade in una vera e propria trappola!