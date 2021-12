Una Vita anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: Genoveva ha un piano

Da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021 andranno in onda le nuove puntate di Una Vita. La soap opera spagnola non si ferma neanche durante il periodo festivo ed è pronta a dare nuovi e interessanti colpi di scena al pubblico di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Genoveva decide di affrontare Ramon, certa che faccia parte del presunto complotto contro di lei. Il Palacios, però, smentisce ogni cosa. Successivamente, è Felipe a volere un confronto con la Salmeron, a cui giura di non ricordare più nulla degli ultimi anni. Nonostante ciò, l’astuta dark lady di Acacias continua ad avere qualche dubbio sulla sua amnesia.

Genoveva, che ha ancora dei sospetti su Felipe, prepara un piano per scoprire tutta la verità. Scendendo nel dettaglio, inizialmente si scusa con Ramon per le accuse che gli ha rivolto. Dopo di che, lo invita a fare visita all’avvocato. A questo punto, li lascia soli in salotto e ascolta di nascosto la loro conversazione.

La famiglia Palacios è preoccupata per i continui malesseri di Lolita, che però non vuole seguire i consigli del medico. Intanto, Antonito riceve una misteriosa missiva. In seguito, confida a Miguel di aver ricevuto la proposta di presiedere un’importante commissione dal congresso. Il figlio di Ramon, però, non sa se accettare oppure no, in quanto ha paura di non esserne all’altezza.

Felicia è sempre più curiosa di scoprire cosa accadde in Messico tra Marcos, Anabel e i Quesada. Il Bacigalupe decide finalmente di rivelare alla sua neo moglie cosa lo lega ad Aurelio e Natalia. Fatto ciò, tenta di rassicurare anche Miguel e lo invita a non preoccuparsi troppo. Il giovane Olmedo, però, non riesce a placare i suoi timori e così chiede ad Anabel di essere sincero con lui sul suo passato con Aurelio.

Secondo le anticipazioni di Una Vita, la ragazza fa di tutto per evitare di dargli una risposta. Mentre discutono, Marcos assicura ad Aurelio che darà presto una risposta a Salustiano e poi gli consiglia di non avvicinarsi più a sua figlia. Miguel continua a essere sospettoso e questa volta chiede ad Anabel di rivelargli il motivo per cui Natalia fa dei commenti velenosi sul suo conto e in particolare sulla sua vita sentimentale.

Ancora una volta, la giovane Bacigalupe evita di rispondere con sincerità alle sue domande, attribuendo il modo di fare della Quesada all’invidia. Intanto, Ramon accompagna Roberto Olmedo in banca per presentargli il direttore. Il locandiere, non appena torna a casa, racconta a Sabina com’è la collocazione delle casseforti. Ormai è evidente: i due nonni di Miguel stanno tramando qualcosa.

Il nuovo repertorio romantico di Jacinto riesce a ottenere un certo successo tra i domestici. Purtroppo Marcelina ritarda il suo ritorno da Barcellona.