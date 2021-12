Una Vita puntate dal 2 all’8 gennaio: Felicia muore, Genoveva arrestata

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda nella prima settimana del 2022: dopo un piccolo salto temporale si scopre che Genoveva è in carcere, mentre arrivano tragiche notizie su Felicia e Bellita

Il pubblico non dovrà assolutamente perdere le puntate italiane di Una Vita in onda da domenica 2 a sabato 8 gennaio 2022. Si tratta di una fase della trama molto importante per Acacias 38. Innanzitutto, Genoveva scopre con orrore che a rapirli è stato Santiago Becerra. Quest’ultimo fa sapere sia a lei che a Felipe che il suo scopo è quello di avere la loro confessione sull’omicidio di Marcia.

Per raggiungere il suo obbiettivo, Santiago tortura l’avvocato, ma la Salmeron non cede. Dopo qualche ora, finalmente Genoveva confessa di avere ucciso Marcia e scopre subito di essere finita in una trappola. Santiago, Mendez, Laura e Felipe si sono uniti per mettere in atto questo piano e portarla alla confessione.

Antonito riceve un regalo da un anonimo, ovvero una scatola contenente dei costosi sigari cubani. Intanto, i medici non capiscono quale sia il problema di Lolita. Credono che il suo malessere sia collegato allo stress. Il Palacios conosce un rappresentato di alcune imprese minerarie, Solano, il quale tenta di corromperlo con i regali costosi.

Il politico, messo sotto pressione, gli dice chiaramente che non favorirà nessuno. Lolita decide di partire insieme a Moncho per qualche giorno e Natalia approfitta della situazione per sedurre Antonito, il quale appare turbato dopo aver ricevuto una lettera anonima di minacce.

Anabel si sente talmente sotto pressione con la presenza di Aurelio e Natalia che decide di troncare la sua relazione con Miguel. Il ragazzo non comprende tale decisione e non ottiene neanche delle spiegazioni in merito. Marcos scopre quanto accaduto e promette alla figlia che farà di tutto affinché i Quesada si allontanino dalle loro vite.

Natalia, però, lo minaccia: se non accetterà l’accordo con suo padre, rivelerà a Felicia il suo passato interesse per una cantante molto più giovane di lui. A questo punto, il Bacigalupe si ritrova costretto a scendere a patti con i Quesada, ma Aurelio gli fa sapere che c’è una condizione da rispettare.

Messo alle strette, Marcos si ritrova a dover partire per il Messico, così da poter avere un faccia a faccia con Salustiano. Felicia e Anabel temono che possa accadergli qualcosa.

A causa di un forte raffreddore, Liberto e Rosina devono per forza rimandare il loro viaggio. Nel frattempo, Carmen e Casilda cercano un pretendente per Fabiana. E mentre la domestica si fa aiutare da Jacinto nell’impresa, la madre di Cayetana instaura un’amicizia con il musicista Baltasar. Servante li osserva da lontano e appare abbastanza geloso.

Una Vita anticipazioni settimanali: salto temporale

Dopo l’arresto di Genoveva avviene un piccolo salto temporale. La Salmeron si trova in carcere e medita vendetta contro Felipe. Qui chiede un colloquio con Ramon, il quale le confessa che è stato un complice del complotto.

Marcos torna ad Acacias dopo il viaggio in Messico e scopre che Felicia è morta! La madre di Camino ha perso la vita mentre lui si trovava lontano dal quartiere. Anche José Miguel torna insieme ad Alodia dall’Argentina e porta una brutta notizia: Bellita è morta.

Il Bacigalupe cerca delle risposte da Anabel, sospettando che la morte di Felicia sia stata provocata da qualcuno. Invece, Lolita prepara una sorpresa ad Antonito, il quale è troppo impegnato a conversare con Natalia.

Nel ristorante Nuovo Secolo le cose non procedono bene per Sabina e Roberto, che si ritrovano ad avere pochissimi risparmi a causa degli scavi che richiedono sempre più investimenti.

A questo punto, la donna decide di ridurre la qualità dei prodotti. I clienti, in particolare Susana, notano la cosa e non apprezzano.