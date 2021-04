Una Vita trame dal 19 al 24 aprile: un arresto e un malore ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana segnalano che i vicini di Acacias affrontano i loro problemi con difficoltà. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 19 a sabato 24 aprile 2021, continua la lotta tra Genoveva e Ursula. Ancora scossa dalle parole della Salmeron, l’ex istitutrice in convento chiede di essere confessata. Mendez rivela a Genoveva e Felipe che una misteriosa donna è andata a far visita ad Andrade in carcere, usando un nome falso. La Salmeron capisce subito che si tratta di Ursula. Per tale motivo, decide di convocarla a casa sua. Qui la Dicenta si presenta vestita da monaca e riceve un’importante proposta: Genoveva le offre una grossa somma di denaro per darle la possibilità di lasciare Acacias e sparire per sempre dalla sua vita. La Salmeron compie questo passo, poiché pensa che Ursula sia anche coinvolta nell’incidente di Felipe. L’ex istitutrice, però, rifiuta l’offerta.

Intanto, il commissario Mendez indaga nel quartiere e fa delle domande a Marcia sullo scontro avvenuto tra Felipe e Santiago. L’Alvarez Hermoso in ospedale viene assistito da Genoveva. Fortunatamente si risveglia, ma continua a essere sotto osservazione. Santiago chiede poi alla Sampaio di fornirgli un alibi per l’ora in cui Felipe è stato investito. Poco dopo, però, arriva Mendez a prelevarlo. Mentre l’uomo finisce in carcere, Marcia decide di mentire e fornire per lui un alibi. Quando va a trovarlo in prigione, incontra Andrade, che la minaccia. Dopo di che, Ramon le fa sapere che la sua testimonianza è fondamentale per tenere giustizia contro il trafficante di donne.

Felipe esce dall’ospedale e torna a casa, sebbene non si sia ristabilito del tutto. Marcia va a trovarlo e gli confessa che prova ancora dei sentimenti per lui. Proprio in questa circostanza, Genoveva li sorprende mentre stanno per baciarsi. La Salmeron, di fronte a questa scena, reagisce male e caccia Marcia dalla casa di Felipe. Successivamente la raggiunge nella bottega e le intima di lasciare in pace l’avvocato una volta per tutto. Accade poi qualcosa di strano: alla Sampaio cade un fazzoletto e Ursula se ne impossessa.

Jacinto e Marcelina sono convinti che il messaggio di zia Anita rappresenti il numero vincente della lotteria. Così, iniziano a cercarlo. Jacinto compra un biglietto della lotteria e sua moglie pretende che un’eventuale vincita venga divisa in tre. Casilda, però, si ribella. L’uomo decide poi di dividere equamente la somma in due parti, accontentando la domestica. Purtroppo i domestici non vincono alla lotteria e così il loro sogno svanisce. Intanto, Arantxa si confida con Cesareo e scatta il bacio. Proprio in questo momento, Jacinto arriva in soffitta e li becca!

Margarita continua a tramare alle spalle di Bellita, insinuando sempre di più in lei il dubbio sull’infedeltà di José. Come se non bastasse, Arantxa interpreta male l’abbraccio tra l’uomo ed Esther. Successivamente, Emilio chiede la mano di Cinta e José Miguel accetta con felicità. Questo momento di gioia viene interrotto da Bellita, la quale è ormai convinta che suo marito la stia tradendo. Le liti tra i due coniugi Dominguez si fanno sempre più forti. Durante un litigio, Bellita ha un malore e sviene.

Maite chiede a Felicia di mandare Camino alla scuola di Belle Arti. La ristoratrice, però, si rifiuta di permettere alla figlia di studiare disegno. Nonostante ciò, la giovane Pasamar riesce a riconciliarsi con la madre e tenta di nascondere il suo malumore. Felicia si reca comunque da Maite per avere delle spiegazioni. La donna accusa la pittrice di essere la causa del malessere di sua figlia. A questo punto, l’artista parigina decide di lasciare Acacias. Camino si reca all’atelier di Maite per chiederle spiegazioni sulla sua partenza. Le due finiscono per scambiarsi un bacio passionale.