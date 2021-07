Una Vita anticipazioni dal 18 al 24 luglio: Marcia muore, Moncho peggiora

Nelle puntate di Una Vita, in onda da domenica 18 a sabato 24 luglio 2021, ad Acacias avviene il tragico omicidio. Marcia decide di avere un confronto con Genoveva e si presenta all’appuntamento. Nelle vicinanze si trova Cesareo, il quale riconosce subito la Salmeron e la segue. Ma ecco che poco dopo viene distratto dalle urla di una donna e perde le tracce della dark lady. Quest’ultima arriva sul posto, indisturbata, e offre inizialmente del denaro alla Sampaio, tentando di convincerla a lasciare Acacias.

Marcia non accetta e così Genoveva la uccide, accoltellandola! Un momento tragico per la soap opera, che ha puntato per moltissimo tempo alla storia d’amore impossibile della Sampaio con Felipe. È proprio Cesareo colui che trova Marcia morta sulla panchina del parco. Subito riconosce l’impugnatura del coltello di Santiago e fa presente questo dettaglio al commissario Mendez.

La voce sulla morte di Marcia fa immediatamente il giro del quartiere e tutti i residenti sono sconvolti. L’ultimo a sapere di quanto accaduto è Felipe. Liberto si ritrova costretto a rivelare all’amico che la sua amata ha perso tragicamente la vita. Come già si può immaginare, l’Alvarez Hermoso appare fuori di sé e chiede a Mendez di fare giustizia, altrimenti agirà da solo.

Dopo la morte di Marcia, il rapporto tra Felipe e Genoveva è sempre più teso. L’avvocato accusa sua moglie di aver portato Santiago ad Acacias. Dall’altra parte, lei si dice convinta del fatto che la responsabilità morale per quanto accaduto sia proprio sua. La situazione tra loro è destinata a peggiorare!

Antonito e Ramon tornano ad Acacias da Cabrahigo e vengono a conoscenza di quello che sta accadendo a Moncho, ricoverato in ospedale. Lolita vorrebbe far bere a Moncho l’acqua della sorgente del montone blu, da lei ritenuta miracolosa. I due Palacios, però, si oppongono con forza. Questo causa una certa tensione nella loro famiglia.

Le condizioni del bambino peggiorano sempre di più, pertanto Antonito e Ramon accettano di dargli l’acqua della fonte miracolosa. Questa soluzione, però, non porta al risultato sperato. Lolita prega affinché il figlio riesca a superare questo momento.

Armando e Felicia hanno una discussione molto accesa. La ristoratrice, subito dopo, accusa un malore. Ildefonso decide di intervenire e così inizia a trattare con i coniugi che hanno denunciato Maite. Ebbene il ragazzo riesce nel suo intento e la denuncia viene ritirata. Il futuro marito di Camino promette loro che verranno pagati profumatamente.

La giovane Pasamar, di fronte a questa notizia, salta di gioia e ringrazia Ildefonso. A questo punto, grazie all’intervento del figlio del marchese, il giudice acconsente a rimettere in libertà Maite. Felice, Armando si reca soddisfatto da Felicia, a cui rivela cosa ha appena fatto Ildefonso. La ristoratrice continua, però, a pretendere che la pittrice francese stia lontana da sua figlia.

Il diplomatico fa poi sapere a Maite del patto che ha stretto con Felicia e che tornerà presto in libertà grazie all’intervento di Ildefonso. A questo punto, l’artista non può fare altro che accettare le condizioni. Prima di partire per Parigi, però, ha intenzione di rivedere Camino, per dirle addio.

Bellita, dopo aver scoperto la verità su Julio, dimostra di essere ancora furiosa con José Miguel. Quest’ultimo è, infatti, costretto a lasciare la loro abitazione e a trasferirsi nella pensione di Fabiana e Servante. La cantante si sfoga poi con Rosina e Carmen, riservando non pochi insulti al marito. Cinta, intanto, spera che i due genitori possano riconciliarsi.